5 cách nấu canh ngao tuyệt ngon giải nhiệt mùa hè, nắng nóng cao điểm nhất định phải nấu ngay!

Trời nắng nóng, chỉ cần thêm vào thực đơn hàng ngày những món canh vừa đơn giản, vừa ngon lại có tác dụng thanh nhiệt như canh ngao thì chắc chắn ai cũng vừa lòng.

Các chị em cùng tham khảo ngay 5 cách nấu canh ngao thơm ngon dưới đây nhé!

Cách nấu canh ngao rau ngót

Nguyên liệu

1 bó rau ngót, 1 quả mướp, 500g ngao, 1 củ hành tím thái nhỏ, dầu ăn, hạt nêm.

Cách nấu canh ngao rau ngót

Rau ngót rửa sạch, mướp gọt vỏ, rửa sạch rồi thái vát. Ngao ngâm vào nước khoảng 1 đến 2 giờ sau đó rửa sạch. Cho ngao vào nồi luộc đến khi ngao mở miệng thì tắt bếp.

Vớt ngao ra, lấy phần thịt rồi bỏ vỏ. Phần nước luộc ngao chắt ra bát tô rồi để sang một bên. Cho 1 thìa canh dầu ăn vào nồi rồi cho hành khô thái nhỏ vào xào thơm, sau đó đổ thịt ngao vào xào chung.

Thêm mướp và rau ngót vào xào qua cùng chút hạt nêm. Đổ nước luộc ngao vào, thêm lượng nước lọc vừa ăn rồi đun sôi vài phút sau đó tắt bếp.

Cách nấu canh ngao mồng tơi

Nguyên liệu

1kg ngao, 1 mớ rau mồng tơi, hành khô, dầu ăn, gia vị.

Cách nấu canh ngao mồng tơi

Ngao mua về ngâm vào nước khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho ngao nhả hết bùn đất rồi chà rửa vài lần với nước cho sạch. Cho ngao vào nồi, thêm nước ngập mặt ngao rồi đặt lên bếp đun sôi, khi thấy ngao mở hết miệng thì tắt bếp. Bóc phần ruột ngao để riêng và gạn lấy nước luộc ngao để lát nấu canh.

Rau mồng tơi nhặt bỏ lá úa, rửa sạch với nước, 2/3 đem thái nhỏ còn 1/3 để nguyên. Phi thơm hành cùng chút dầu ăn, cho ngao vào đảo đều, thêm chút gia vị cho thịt ngao được săn chắc và đậm đà.

Lấy ngao ra bát riêng, đổ phần nước ngao vừa lọc vào nồi xào ngao, có thể thêm nước lọc nếu thấy thiếu. Khi nước sôi, cho phần rau còn nguyên vào trước, để sôi 2 phút rồi cho tiếp phần rau cắt nhỏ vào, đảo đều. Chờ nước canh sôi lại thêm 2 phút nữa thì cho bát ngao đã phi thơm hành mỡ vào đảo đều nhẹ tay, nêm gia vị rồi tắt bếp.

Để canh nguội bớt sau đó múc vào bát to, có thể giúp bát canh thêm hấp dẫn bằng cách gắp những ngọn rau mồng tơi còn nguyên xếp thành hình những cành cây mềm, đan xen là những miếng nhân ngao.

Cách nấu canh ngao rau cải

Nguyên liệu

500g ngao, 150g rau cải canh, 3 lát gừng, 5g rượu nấu ăn, muối.

Cách làm canh ngao rau cải

Ngao đem ngâm nước khoảng 1 đến 2 giờ cho ngao nhả hết chất bẩn sau đó cọ rửa thật sạch. Rau cải nhặt sạch, cắt ngắn.

Đổ lượng nước vừa đủ vào nồi, thêm gừng vào rồi đun sôi. Sau đó thả ngao vào nấu cho ngao mở nắp. Tiếp theo cho rau cải, muối, rượu nấu ăn vào.

Nấu cho rau cải chín, nêm nếm lại cho vừa miệng thì tắt bếp.

Cách nấu canh ngao đậu phụ

Nguyên liệu

700g ngao, 2 bìa đậu phụ, 1 mẩu gừng, 2 thìa súp rượu nấu ăn, 1 thìa súp muối, hành lá, rau mùi, 1 chút dầu ăn.

Cách nấu canh ngao đậu phụ

Ngao mua về ngâm vào nước khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ cho ngao nhả hết bùn đất rồi chà rửa vài lần với nước cho sạch. Cho chút dầu ăn vào nồi sau đó thêm gừng đập dập vào xào thơm, tiếp theo đổ nước vào đun sôi thì thả ngao đã rửa sạch vào luộc. Luộc ngao chín trong 5 phút thì vớt ra.

Đậu phụ thái miếng vuông sau đó thả vào nồi nước luộc ngao. Khi nồi canh sôi lại thì thả ngao vào rồi thêm muối, nượu nấu ăn và chút hạt nêm. Chỉ cần nấu cho nồi canh sôi trở lại, nêm nếm cho vừa miệng thì tắt bếp. Rắc rau mùi và hành thái nhỏ vào rồi múc canh ra bát.

Canh ngao nấu chua

Nguyên liệu

1kg ngao, 3 quả cà chua, 4 cây sả, rau muống, lá chanh, vắt me chua, gừng tươi, ớt sừng.

Cách nấu canh ngao nấu chua

Ngâm ngao với nước trong khoảng 1 đến 2 giờ để ngao nhả bùn cát. Sau đó chà sạch vỏ ngao.

Rửa sạch và thái múi cau cà chua, rửa sạch lá chanh. Phi thơm cà chua lấy màu, khi cà chua đã ra màu thì bắt đầu cho lá chanh vào, đảo nhanh tay tránh để cà bị cháy. Rửa sạch sả, cắt bỏ phần ngọn giữ lại gốc sả, đập dập để ra mùi tốt hơn. Gọt vỏ và thái lát gừng tươi. Cho vào nồi cà chua 1,5 lít nước lọc, khi nước sôi nhẹ thì cho sả và gừng vào.

Cho vắt me vào tô, lấy ít nước canh nóng cho vào, dầm nát. Khi me tan thì chắt lấy nước me cho vào canh và bỏ hạt. Nêm canh với 1g muối, 3gr bột nêm.

Khi nước canh sôi kĩ thì cho ngao vào, đậy vung nồi lại đun tiếp cho canh sôi trong 1 phút là được. Rửa sạch và cắt khúc rau muống cỡ 10cm. Nước sôi cho rau vào luộc khi rau chín và xanh đều thì vớt ra tô.

Theo Nhịp sống Việt