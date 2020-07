Xúc động lời nhắn của bác sĩ tới cặp Song Nhi hơn 1 năm trước: Tụi con sẽ được sinh ra bởi lòng can trường của cha mẹ

Bức ảnh của cặp song sinh dính liền từng được đăng tải vào ngày 28/1/2019 kèm lời nhắn: Let me tell ya something: "we’ll be born with our parents’s courage". Tạm dịch: "Để con nói cho mọi người nghe, tụi con sẽ được sinh ra bởi lòng can trường của cha mẹ con" được chia sẻ lại bởi bác sĩ Nguyễn Đình Vũ - Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hùng Vương chia sẻ lại trước ca mổ lịch sử ngày hôm qua (15/7) đã gây xúc động mạnh.

Lời nhắn từ hơn 1 năm trước tới cặp song sinh

Hình ảnh 1 năm trước như một lời cầu nguyện cũng như một lời động viên các bé và cha mẹ bởi sau bao khó khăn, vất vả thì thời khắc quyết định này sẽ giúp các em có cơ hội được phát triển khỏe mạnh, độc lập.

Hình ảnh đáng yêu sau đó cũng đã vừa được fanpage "Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố" đăng tải lại kèm theo dòng chia sẻ, "Hôm qua, khi các con đang chiến đấu tại phòng mổ cùng gần 100 y bác sĩ, bác Vũ và cả nước lại tiếp tục cầu nguyện cho con... Xin chân thành cảm ơn tất cả tâm nguyện của mọi người.

Cha mẹ các con cũng xứng đáng là những người hùng, vì không phải ai cũng đủ can đảm ký vào tờ giấy cam kết mổ cho con. Và quyết định ấy thật đúng đắn, thật nhân văn, cả nước đang dõi theo các con, bằng tất cả niềm tin và lòng mong chờ những tin tức tốt nhất..

Song Nhi, gia đình, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, trong mọi chặng đường gian khó phía trước...".

Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 con trên hành trình tìm lại một cơ thể nguyên vẹn cho chính bản thân mình.





Ngay sau khi dòng chia sẻ trên được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến nhiều người xúc động. Không ít người đã gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết mình để giúp đỡ cặp song sinh dính liền. Bởi nếu không có sự tài tình và y đức của các y bác sĩ thì sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra.



Nhiều người cũng không kìm được sự xúc động và gửi lời động viên đến hai bé hãy mạnh mẽ để vượt qua tất cả đau đớn, khó khăn để có một cuộc sống khỏe mạnh, bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác.



Ngày hôm qua (15/7) hàng triệu người đã dành tình yêu và sự hồi hộp để dõi theo cuộc phẫu thuật tách rời nhằm trả lại cho 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi một cuộc đời lành lặn như bao đứa trẻ khác.

Và sau hơn 12h đồng hồ trong phòng phẫu thuật, hai bé như được khai sinh một lần nữa. Với sự giúp đỡ của đội ngũ 93 y bác sĩ, cuộc phẫu thuật thành công khiến tất cả vỡ òa hạnh phúc.



Sau khi hoàn thành ca mổ tách dính cực kỳ phức tạp, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi được chuyển đến phòng hồi sức.

Trong thời khắc nhìn thấy hai con đẩy riêng biệt trên từng chiếc băng ca, bố mẹ 2 bé tiến nhanh về phía con trong niềm hạnh phúc trọn vẹn mà cả hai đã đợt từ rất lâu. Và đây cũng là cảm xúc của hàng triệu người dân Việt Nam và nhiều lời chúc mừng được gửi đến ê kíp bác sĩ, hai bé và gia đình.



TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho rằng quá trình hồi sức và hồi phục của hai bé là chặng đường dài. Trong vòng 3 tháng tới, các bé sẽ được tái tạo đường tiêu hóa, đường tiết niệu, khép lại khung chậu...

"Trong thời gian tới, các bé sẽ được tập vật lý trị liệu và theo dõi quá trình phát triển của hai bé. Hiện tại các bé mới 13 tháng tuổi, còn một quá trình lớn lên, đi lại và tương lai hai bé còn phải sinh con… Do đó, chúng tôi còn cả quá tình theo dõi từ nay đến khi hai bé trưởng thành", bác sĩ Định nói.



K.N (th)