Vụ truy tố BS Hoàng Công Lương ở BVĐK tỉnh Hoà Bình: Bộ Y tế mong cơ quan tư pháp xét xử tránh oan sai

Chiều 21/3, tại buổi gặp mặt báo chí thông tin một số vấn đề liên quan đến vụ việc truy tố BS Hoàng Công Lương – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình trong sự cố y khoa tai biến khi chạy thận nhân tạo xảy ra ở viện này vào tháng 5/2017 làm chết 8 người, TS Nguyễn Huy Quang – Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, quan điểm của Bộ Y tế là mong muốn các cơ quan tư pháp thực hiện theo đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, tránh oan sai, đúng người, đúng tội.

TS Nguyễn Huy Quang phát biểu tại cuộc họp

Liên quan đến trường hợp bị can Hoàng Công Lương, sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can, trong đó có bị can Hoàng Công Lương, trước tính chất vụ việc, Bộ Y tế, các hội nghề nghiệp cũng như các cơ quan báo chí vào cuộc, công an điều tra tỉnh Hoà Bình thay đổi biện pháp ngăn chặn, BS Lương đang bị tạm giam, chuyển sang tại ngoại, cấm rời nơi cư trú.

“Thay đổi biện pháp ngăn chặn không phải là đình chỉ điều tra, miễn truy tố. BS Lương vẫn là bị can trong vụ án tai biến chạy thận nhân tạo ở BVĐK tỉnh Hoà Bình” – TS Quang khẳng định.

Thêm vào đó, đại diện Bộ Y tế cũng khẳng định, quan điểm của Bộ Y tế coi đây là sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng gây rung động xã hội không chỉ trong nước mà cả quốc tế.

Bộ Y tế mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật (Công an, Viện KSND, Toà án Hoà Bình) khẩn trương xem xét, điều tra sớm điều tra, xét xử vụ án để làm rõ trách nhiệm của các bị can, những người có liên quan, xử lý theo tinh thần của pháp luật.

Bộ cũng mong cơ quan bảo vệ pháp luật khi xem xét, điều tra, truy tố, xét xử vụ án phải bảo đảm nguyên tắc, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, xét xử đúng người đúnng tội, không bao che đối tượng nào, kể cả cán bộ làm trong Bệnh viện ĐK tỉnh Hoà Bình.

Nhận định việc điều tra, xét xử vụ án này sẽ tạo điều kiện cho dư luận trong xã hội, đặc biệt là cán bộ trong ngành y hiểu rõ, những hành vi vi phạm phải xử lý nghiêm minh, đúng pháp luât, không loại trừ ai.

“Nếu vụ án xét xử đúng người đúng tội, đúng luật có sức thuyết phục, răn đe, thì sẽ tạo cho người làm ngành Y yên tâm hoạt động sự nghiệp chăm sóc, cứu chữa, bảo vệ sức khoẻ nhân dân” – TS Quang nhấn mạnh.

Đối với cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hoà Bình đối với bị can Hoàng Công Lương, TS Quang nhấn mạnh lại quan điểm của Bộ Y tế là không can thiệp vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo các cơ quan bảo vệ pháp luật hoạt động khách quan, trung thực, tuân theo Hiến pháp, pháp luật, qua đó xét xử công khai, nghiêm minh.

Cơ quan điều tra khởi tố BS Hoàng Công Lương tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. TS Quang cho rằng: Theo Luật Khám bệnh, chữa quy định “Chữa bệnh là việc sử dụng phương pháp chuyên môn kỹ thuật đã được công nhận và thuốc đã được phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh”.

Phân tích cụ thể, TS Quang nói, theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, bác sĩ có được đào tạo và có trách nhiệm điều trị, cấp cứu, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh. Chất lượng thiết bị y tế, mua sắm, sử dụng, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa… do bộ phận về quản lý trang thiết bị y tế của bệnh viện thực hiện. Do đó, chất lượng của trang thiết bị y tế không do bác sĩ chịu trách nhiệm.

Quy định này cho thấy rõ, bác sĩ là người chịu trách nhiệm việc chữa bệnh bao gồm “cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng cho người bệnh”. Cụ thể, BS Lương với chuyên môn về thận nhân tạo sẽ chịu trách nhiệm xem bệnh nhân có được chỉ định lọc máu hay không và thực hiện các quy trình chuyên môn để tiến hành lọc máu cho bệnh nhân. Thiết bị y tế do bộ phận quản lý trang thiết bị của bệnh viện quản lý. Chất lượng trang thiết bị không phải trách nhiệm của bác sĩ điều trị. BS Lương không phải chịu trách nhiệm về chất lượng nước đã qua hệ thống lọc RO, kể cả sau khi hệ thống được bảo trì, bảo dưỡng.

BS Hoàng Công Lương, với các vi phạm chủ quan, không kiểm tra lại thiết bị máy móc đã bảo dưỡng, không báo cáo lại trưởng khoa. Nguyên nhân của 8 bệnh nhân tử vong, cơ quan giám định pháp y cho kết luận tương đương gần như 8 bệnh nhân đều ngộ độc florua. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, hàm lượng florua cao gấp 245-260 lần mức cho phép theo tiêu chuẩn AAMI ban hành.

“Dù BS Lương có kiểm tra nước lọc thận, có báo cáo trưởng khoa đi chăng nữa, thì chắc chắn với lượng nước không đảm bảo tiêu chuẩn (gấp 245-260 lần theo tiêu chuẩn - PV), khi chạy thận nhân tạo, các bệnh nhân vẫn bị tai biến do có chất lạ vào cơ thể” – TS Quang nhận định.

Theo TS Quang, các luận giải của cơ quan tố tụng chưa thật sư thuyết phục với tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

“Ở khía cạnh nhân văn, bác sĩ Lương là BS trẻ, có năng lực, chưa có tiền án tiền sử, thân nhân tốt. Nếu xét xử theo tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” là BS không còn cơ hội, nhiệt huyết trở lại với nghề nghiệp của mình” – TS Quang nói.

Khoản 3, điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: a) Làm chết 03 người trở lên; b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên; c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên; d) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Võ Thu