Vụ hai mẹ con tử vong khi đi du lịch: Người chồng sống sót kể gì?

Trên đây là lời kể của bệnh nhân V. - nạn nhân trong vụ gia đình du khách có hai người tử vong, một người nguy kịch ở Đà Nẵng với người nhà sau khi bình phục sức khoẻ.

Khách sạn nơi gia đình du khách có hai mẹ con tử vong lưu trú khi đi du lịch đến Đà Nẵng và gặp nạn

Tối 22/9, trao đổi với PV, anh T. , người nhà của bệnh nhân Đ.N.V. (29 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sau khi tỉnh lại, bệnh nhân V. kể với người nhà trong ngày gia đình anh V. cùng đoàn du khách lưu trú ở khách sạn H. (ở đường Hồ Nghinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) hôm 15/9, anh V. có thấy bên trong khách sạn có niêm phong một số phòng, không cho ai vào, bảo là các phòng này đang xịt thuốc chống côn trùng. Các phòng còn lại vẫn có khách ở bình thường.

Cùng theo lời bệnh nhân V. kể với người nhà, trong ngày 15/9, gia đình anh có đi cùng những người trong đoàn đi tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam) và chiều thì về lại Đà Nẵng. Gia đình anh V. có lúc ăn chung, có lúc tách riêng với mọi người trong đoàn. Nhưng cháu B., con của anh V. thì không ăn chung với vợ chồng anh và ăn thức ăn riêng của cháu. Gia đình không ăn thức ăn gì tại khách sạn mà chỉ uống nước.

Trao đổi với PV trước đó, lãnh đạo công an quận Sơn Trà nơi có khách sạn H. trước đó cho biết, xem xét vụ việc không có tác động của tội phạm. Phía đại diện Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Đà Nẵng cũng chia sẻ, qua các buổi làm việc với các cơ quan chức năng phối hợp làm rõ vụ việc, được biết, công an đã lấy một số mẫu cần thiết ở khách sạn H. để xét nghiệm.”

Người nhà bệnh nhân V. cho biết, hiện tại, đến chiều tối 22/9, anh V. gần như đã bình phục sức khoẻ, có thể xuất viện. Nhưng anh V. chưa về nhà được vì phía cơ quan chức năng còn điều tra để làm rõ nguyên nhân vợ con anh V. tử vong. Anh V. hiện đang rất mong sớm được về nhà với con út ở quê nhà vì cháu không gặp bố mẹ và anh, cứ khóc đòi bố khi nói chuyện với bố qua điện thoại.

Trước đó, sáng 16/9, bệnh nhân Đ.N.V (29 tuổi) được chuyển từ Bệnh viện Hoàn Mỹ sang Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng trong tình trạng suy hô hấp tuần hoàn cấp, tổn thương đa cơ quan và có dấu hiệu ngưng tim. Vợ và con của bệnh nhân V. trước đó đã tử vong khi nhập viện điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ. Gia đình bệnh nhân V. đi cùng một đoàn khách từ TPHCM đến Đà Nẵng du lịch và lưu trú tại khách sạn.

Đáng nói, cùng ngày gia đình bệnh nhân V. lưu trú ở khách sạn H., có một trẻ là cháu N.M.K. (3 tuổi) cùng bà nội lưu trú ở đây cũng nhập viện với triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Cháu K. sau đó đã tử vong tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng vào khoảng 2h sáng 16/9.

Theo Dân Trí