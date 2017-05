Vụ 7 người tử vong khi chạy thận: Diễn biến mới về bệnh nhân nặng nhất

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào sáng 29/5, sau 45 phút chạy thận, 18 bệnh nhân xuất hiện tình trạng khó thở, buồn nôn, đau bụng… Ngay lập tức, Khoa đã cho dừng chạy thận và báo cáo sự việc đến lãnh đạo BV, Sở Y tế.

BVĐK đã huy động bác sĩ hồi sức cấp cứu hồi sức tích cực cho các bệnh nhân, đồng thời báo cáo đến Bộ Y tế, xin chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn từ BV Bạch Mai.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) thăm bệnh nhân tại Hoà Bình, đêm 29/5. Ảnh: L.Hảo

Đến nay, đã có 7 bệnh nhân tử vong. Trong số 11 bệnh nhân còn sống, 10 người nhẹ hơn đã được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm 29/5, rạng sáng 30/5 và hiện sức khỏe đã tương đối ổn định. Trong số 10 người này, 9 bệnh nhân đã tiến triển tốt, chỉ còn 1 bệnh nhân Nguyễn Văn Thiệu đang phải lọc máu liên tục vì còn tình trạng toan nặng.

Với bệnh nhân còn lại hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình. Bệnh nhân này do tình trạng rất nặng, việc chuyển xuống Bệnh viện Bạch Mai sẽ không an toàn. Do đó, được giữ lại cấp cứu, hồi sức tích cực tại Bệnh viện tỉnh.

Ngày 30/5, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục cử một đoàn chuyên gia gồm các bác sĩ đầu ngành hồi sức cấp cứu, trưởng đoàn là PGS.TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Bệnh viện, cùng GS.TS Nguyễn Gia Bình – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân kể trên, với quyết tâm không để có thêm bệnh nhân tử vong.

Sáng nay, một bác sĩ trong đoàn công tác của Bệnh viện Bạch Mai lên hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xác nhận, sau những nỗ lực không mệt mỏi của các bác sĩ, bệnh nhân nặng cuối cùng trong sự cố chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đang có những diễn tiến thuận lợi.

Bệnh nhân hiện tại huyết áp đo được lúc gần 5h sáng là 110/60, mạch là 85. Tình trạng bệnh nhân hiện gọi hỏi biết, phản xạ ánh sáng tốt. Tối qua, 30/5, huyết động của bệnh nhân tạm ổn định, oxy hoá máu đảm bảo. Dù vậy, bệnh nhân vẫn đang được hồi sức bằng thở máy, lọc máu liên tục theo phương thức CVVHDF, truyền thuốc co mạch và trợ tim...

T.Nguyên