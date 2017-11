Vụ 4 trẻ tử vong tại BV Sản - Nhi Bắc Ninh: Tiếp tục chuyển nhiều trẻ sơ sinh lên tuyến trên

Tối 20/11, đoàn công tác của Bộ Y tế do PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế đã về làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh để nắm bắt tình hình, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tìm nguyên nhân và khắc phục sự cố 4 trẻ sơ sinh tử vong tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Ninh ngày 20/11.

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục QL Khám chữa bệnh đã gửi lời thăm hỏi và chia sẻ của đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến gia đình người bệnh có trẻ tử vong.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp triển khai các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ, trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an (C54) thực hiện giải phẫu tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Bệnh viện đã thực hiện phân loại rà soát 92 trẻ đang điều trị tại Đơn nguyên sơ sinh, chuyển 12 trẻ sơ sinh có tình trạng nặng chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai.

Đoàn công tác của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) do PGS.TS Lương Ngọc Khuê làm Trưởng đoàn đã về Bắc Ninh ngay tối 20/11 để làm việc.

Ngay chiều ngày 20/11, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp xuống làm việc, nắm bắt tình hình, chỉ đạo các biện pháp để ổn định tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện, tiếp tục thực hiện công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Trong đó, yêu cầu ngành y tế chỉ đạo rà soát lại quy trình khám điều trị bệnh, sớm xác định nguyên nhân tử vong, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; tích cực thực hiện các giải pháp ổn định tình hình tại bệnh viện, tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động khám chữa bệnh, điều trị cho bệnh nhân; chỉ đạo các cơ quan chức năng thành lập hội đồng chuyên môn, điều tra làm rõ nguyên nhân, nếu có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố vụ án theo quy định pháp luật...

PGS.TS. Lương Ngọc Khuê đề nghị bệnh viện tiếp tục quan tâm rà soát, phân loại các trường hợp bệnh nhi nặng, tập trung cứu chữa, phân luồng, chuyển tuyến khi cần, giảm thiểu nguy cơ tử vong đối với các trường hợp nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Cùng đó, đề nghị Sở Y tế, bệnh viện sớm ổn định để bảo đảm điều trị các bệnh nhi khác, trấn an và ổn định tâm lý tư tưởng của nhân viên bệnh viện, tránh hoang mang để tập trung chăm sóc và điều trị người bệnh đang điều trị tại bệnh viện...

Được biết, ngay trong ngày hôm qua (20/1), Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự - Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành mổ giám định pháp y thi thể hai cháu bé (SN 13/11 và 16/11 cùng ở Bắc Ninh).

Hai bé còn lại đã được gia đình đưa về nhà để an táng nên không mổ pháp y. Bước đầu Viện Khoa học Kỹ thuật hình sự xác nhận "nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân đẻ non suy hô hấp yếu". Kết luận sau cùng phải chờ cơ quan điều tra xác định.

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc đáng buồn trên, bệnh viện đã báo cáo UBND tỉnh Bắc Ninh, niêm phong vỏ thuốc kháng sinh, bơm xi lanh, các dụng cụ liên quan trong quá trình điều trị 4 cháu. Đồng thời bệnh viện kiểm tra đồng loạt thiết bị y tế như ôxy, máy hút, máy khí nén; kiểm tra hệ thống nước y tế...

Bên cạnh đó, bệnh viện tiến hành kiểm kê và cho thay thế tất cả thuốc, bơm xi lanh liên quan đến 4 cháu đã dùng.

Trong buổi tối cùng ngày, Bệnh viện đã thành lập Hội đồng chuyên môn kiểm thảo tử vong và ra quyết định đình chỉ kíp trực liên quan đến 4 trẻ tử vong để viết bản tường trình và hỗ trợ quá trình điều tra của cơ quan chức năng.

Võ Thu