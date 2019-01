Uống rượu nhiều năm, 3 người đàn ông mắc bệnh lạ, khối u khủng mọc chi chít

Ngày 3/1/2019, BS CKII Nguyễn Văn Giao - Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Bắc Quang, Hà Giang cho biết, thời gian vừa qua, bệnh viện liên tiếp tiếp nhận và điều trị cho 3 bệnh nhân xuất hiện rất nhiều khối u trên người và to lên với tốc độ nhanh chóng.

Đây là chứng bệnh Madelung hiếm gặp, nguyên nhân dẫn tới bệnh được Y văn thế giới xác định có thể do nghiện rượu thời gian kéo dài. Bệnh có thể tiến triển thành u ác tính (ung thư).

Điều đặc biệt các khối u này xuất hiện đối xứng hai bên cơ thể và không đau, kích thước tương đối đều nhau, dễ di động, mềm, ranh giới không rõ, phát triển tương đối nhanh, không đau, không ảnh hưởng đến sinh hoạt và vận động. Trước khi tới bệnh viện, bệnh nhân đã tự ý đi điều trị thuốc nam và các bài thuốc cổ phương tại địa phương không kết quả.

Các khối u mọc đối xứng trên người bệnh nhân và to lên với tốc độ nhanh chóng

Các bác sĩ BVĐK Bắc Quang đã kiểm tra, làm các xét nghiệm và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng đối với cả 3 bệnh nhân. Kết quả cho thấy: Hình ảnh chụp Xquang bình thường, hình ảnh siêu âm cho thấy: Tại u có hình ảnh tăng âm giống tổ chức cơ, không tìm thấy tế bào ung thư.

Trong 3 bệnh nhân, có 2 bệnh nhân với độ tuổi 56 và 62 có tiền sử dụng rượu hàng ngày suốt 20 năm nay với số lượng từ 500ml đến 1200ml/ngày. Hai bệnh nhân muốn được phẫu thuật cắt bỏ các khối u do u to, mọc nhiều trên cơ thể còn một trường hợp bệnh nhân có các khối u nhỏ và ít hơn nên các bác sĩ tư vấn chưa cần can thiệp phẫu thuật, chỉ điều trị nội khoa.

BS CKII Nguyễn Văn Giao cho biết thêm: Đây là 3 trường hợp bệnh lý rất đặc biệt và vô tình đến bệnh viện trong cùng 1 thời điểm. Hà Giang là 1 tỉnh miền núi phía bắc có khí hậu về mùa đông lạnh giá, người dân có thói quen sử dụng rượu nhiều hàng ngày và đặc biệt là các buổi cúng lễ và hội hè.

Khối u được lấy ra khỏi người bệnh nhân

Bệnh Madelung: Được Brodic mô tả năm 1846 và sau đó Otto Madelung đã công bố thêm 35 trường hợp có tích tụ mỡ dưới da vùng cổ vào năm 1988. Đến cuối thế kỷ XIX, Launois và Bensaude công bố thêm một loạt trường hợp bệnh tương tự khác và cũng đưa ra định nghĩa rằng đây là một hội chứng tích tụ mỡ dưới da đối xứng vùng đầu, cổ và thân trên.

Hay gặp ở người sử dụng rượu thường xuyên và kéo dài, tỷ lệ gặp nhiều ở người da trắng vùng Địa Trung Hải và gần như tất cả các bệnh nhân đều có tiền sử nghiện rượu. Tuy nhiên bệnh cũng có thể gặp ở nhóm người không uống rượu trong đó có nữ giới.

Nguyên nhân dẫn tới bệnh Madelung: Đến nay các nhà khoa học chưa rõ nguyên nhân chính xác của bệnh, có thể do chuyển hóa chất béo của cơ thể không đầy đủ, có thể quy cho nguyên nhân nội tiết. Một số nhà khoa học tin rằng rối loạn này do di truyền nhưng chưa được chứng minh đầy đủ và có nhiều giả thuyết được đưa ra tình trạng tăng tích tụ mỡ khu trú có bản chất là hiện tượng tăng sản xuất và rất có thể là hậu quả của việc cản trở phân giải lipid dưới tác dụng của catecholamine. Bệnh thường xảy ra ở người nghiện rượu do rượu có ảnh đến quá trình sinh tổng hợp lipid và chống lại sự phân giải lipid.

Chẩn đoán bệnh Madelung: Dựa và tiền sử và lâm sàng

- Thường tiền sử dùng rượu và có một số bệnh lý liên quan đến rượu ( gan, gout, tăng đường huyết…)

- Lâm sàng: U mỡ đối xứng vùng cổ - gáy – lưng - ngực - bụng – đùi – cánh tay (Không bao giờ bị ở bàn tay - bàn chân - mặt).

+ Kích thước u thường từ 1- 25cm, ranh giới không rõ

+ Có thể xuất hiện tĩnh mạch, mao mạch hình lưới, biến đổi màu sắc da

- Cận lâm sàng:

+ Giải phẫu bệnh: U mỡ không có vỏ bọc, mô mỡ bình thường, có tăng sinh nhẹ tổ chức liên kết và tái tạo mạch.

+ Siêu âm: Hình ảnh âm hỗn hợp ( giống tổ chức cơ ) ngay dưới da.

+ CTscaner: Bình thường

Chẩn đoán phân biệt:

+ U vùng cổ

+ Hội chứng Dercum

+ Bệnh u mỡ thần kinh Alsberg

+ Đa u mỡ di truyền

+ Phì đại cơ

+ U mỡ dạng nốt Krabbe và Bartels

+ U mỡ của Touraine và Renaul.

Điều trị bệnh Madelung:

- Thực hiện chế độ bỏ rượu, thuốc lá..

- Điều trị các rối loạn chuyển hóa khác, mặc dù chưa có bằng chứng rõ ràng.

- Chưa có thuốc nào chứng minh có hiệu quả trong điều trị

- Điều trị phẫu thuật khi có biến chứng chèn ép hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm mỹ; Điều trị mổ bóc tách u hoặc nội soi. Tỷ lệ biến chứng ác tính rất thấp.

