Ung thư gan - loại bệnh người Việt hay gặp nhất, nay có thể loại bỏ u không cần phẫu thuật

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2018, ung thư gan là một trong 5 loại ung thư gây tử vong hàng đầu với gần 800.000 ca tử vong mỗi năm. Tại Việt Nam, tỉ lệ mắc ung thư gan xếp vị trí thứ 4/185 quốc gia, vùng lãnh thổ có số liệu về ung thư. Trung bình cứ 100.000 người Việt thì có 23,2 người bị ung thư gan.

Nếu tính chung cả 2 giới nam - nữ, ung thư gan tại nước ta là loại ung thư phổ biến hàng đầu với hơn 25.300 ca mắc mới (chiếm 15,4%). Điều cần lưu ý là có xấp xỉ 25.000 ca tử vong do ung thư gan mỗi năm, cho thấy đây là loại ung thư có tỉ lệ tử vong hàng đầu, tỉ lệ chữa khỏi rất thấp.

Hệ thống DSA giúp nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị ung thư.

Chia sẻ tại lễ khánh thành Phòng Điện quang can thiệp số hóa xóa nền trong ung thư (DSA) và hệ thống đốt u gan vi sóng, GS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, ung thư gan là bệnh tiến triển thầm lặng, khó nhận biết sớm. Sở dĩ tỉ lệ tử vong do ung thư gan tại Việt Nam cao do hầu hết người bệnh đều đến viện khi đã ở giai đoạn muộn nên điều trị rất hạn chế.

Hiện tại, các xét nghiệm AFP, siêu âm tổng quát; chụp cắt lớp vi tính, các xét nghiệm dấu ấn sinh học khác như AFP-L3, PIVKA-II(DCP)... có thể giúp người bệnh phát hiện sớm các bệnh về gan và ung thư gan. Về điều trị, hiện có nhiều phương pháp điều trị ung thư gan, tùy thuộc vào giai đoạn như phẫu thuật, nút mạch, điều trị đích, xạ trị, hoá trị...

Từ tháng 3/2019, bệnh viện chuyên về ung bướu lớn nhất cả nước đưa vào điều trị ung thư gan bằng phương pháp đốt u gan bằng vi sóng (sóng viba). Các sóng được sử dụng đốt u có phổ năng lượng từ 300 MHz đến 300 GHz để tạo hiệu ứng đốt cháy mô.

Đây là kĩ thuật tiên tiến, an toàn cho người bệnh, xâm lấn tối thiểu. Theo đó, bác sĩ sẽ dùng năng lượng vi sóng truyền qua kim điện cực để phá huỷ khối u tại chỗ do nhiệt độ vùng đốt cao, ít bị tản nhiệt, không hoá than quanh kim đốt, bác sĩ có thể tiên đoán được vùng đốt, cho hiệu quả tương đương phẫu thuật mở cắt u.

Các bác sĩ cũng cho biết, do không phải phẫu thuật nên bệnh nhân hồi phục rất nhanh, thường chỉ phải nằm viện 1 ngày thay vì phải nằm viện ít nhất 1 tuần như mổ mở trước đây. Chi phí cũng rất rẻ, chỉ khoảng 10 triệu đồng.

Phương pháp này có thể áp dụng trên phòng mổ, phòng thủ thuật cho những bệnh nhân có khối u gan có dường kính lớn nhất tới 6cm hoặc 3 khối u có dường kính dưới 3cm, hoặc các tổn thương gần mạch máu.

Người đứng đầu Bệnh viện K cũng khẳng định, phương pháp này đặc biệt có giá trị trên những bệnh nhân không thể phẫu thuật do thể trạng không cho phép, ung thư nhiều nốt.

Ngoài ung thư gan, hiện Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã phê duyệt, cho phép dùng sóng viba để điều trị u tuyến giáp, u phổi, u vú, ung thư thận... và trong tương lai, có thể tiếp tục mở rộng chỉ định để điều trị cho nhiều bệnh nhân thuộc các chuyên khoa khác.

GS.TS Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, với phương pháp mới, người bệnh sẽ có thêm lựa chọn trong điều trị ung thư gan, mở ra nhiều cơ hội, hi vọng mới với bệnh nhân khi các phương pháp ngày càng hiện đại như nhiều nước tiên tiến, giúp người bệnh an tâm điều trị trong nước.

Võ Thu