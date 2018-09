Tự ý truyền dịch tại nhà, một phụ nữ tỉnh Hải Dương suýt mất mạng

Xác nhận sự việc với PV vào chiều nay (28/9), lãnh đạo Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin, hôm qua, Bệnh viện tiếp nhận và xử trí bệnh nhân V.T.B (56 tuổi), trú tại thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Hải Dương) bị sốc phản vệ do tự ý truyền dịch tại nhà.

Theo bác sĩ, bà B. được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng sốc phản vệ độ III và tiên lượng nặng. Trước tình thế nguy câp, bác sĩ tiến hành cấp cứu cho người bệnh bằng cách: xử trí sốc phản vệ, thở oxy và truyền dịch. Hiện tại sức khỏe bệnh nhân B. đã ổn định và sinh hoạt bình thường.

Sau khi được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của bệnh nhân B. đã ổn định. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trước đó, do thấy trong người mệt mỏi nên bà B. đã ra hiệu thuốc mua 1 chai dịch và nhờ người truyền giúp. Tuy nhiên, khi truyền được khoảng 10 phút, bà thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn và toàn thân rét run. Lúc này, gia đình vội rút kim truyền và đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cấp cứu.

Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, mọi người không nên tự ý tiêm, truyền dịch tại nhà vì tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đến tình mạng. Nếu nặng người bệnh dẫn đến tai biến có thể tử vong do sốc phản vệ, hay sẽ bị nhiễm trùng máu do quá tải dịch gây phù phổi, suy hô hấp và suy tim.

Đức Tùy