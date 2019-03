Từ vụ 2 mẹ con sản phụ tử vong trong phòng sinh: Những ai đã, đang và sắp sinh con nên biết những điều này

Mới đây, vụ 2 mẹ con sản phụ Võ Thị Hà, 34 tuổi trú tại Ea Súp, Đắk Lắk tử vong trong phòng sinh tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là đối với các thai phụ chuẩn bị đến ngày sinh nở.

Theo đó, sản phụ Hà nhập viện vào 8h sáng 18/3 trong tình trạng chuyển dạ chuẩn bị sinh. Sau đó, sản phụ được chỉ định sinh thường. Đến khoảng 15h khi thăm khám các bác sỹ thấy sản phụ đã vỡ ối hoàn toàn và tiếp tục cho chỉ định sinh thường.

Tuy nhiên đến khoảng 16h10, bệnh nhân đột ngột khó thở, tím tái và sau đó có biểu hiện ngừng tim. Trước biểu hiện trên, các bác sỹ ở nhiều khoa của bệnh viện đã tiến hành cấp cứu, hội chẩn và thấy tim bệnh nhân đã ổn định trở lại. Tuy nhiên, thai nhi không còn tim thai, mẹ trong tình trạng rất nguy kịch.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã đưa ra phương án phẫu thuật mổ bắt con cứu mẹ. Tuy nhiên, sau khi phẫu thuật bệnh nhân đã không qua khỏi.

Dù chưa có kết luận của các cơ quan chức năng về nguyên nhân dẫn đến cái chết của 2 mẹ con sản phụ trên, tuy nhiên, theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bước đầu chẩn đoán sản phụ Hà tử vong do thuyên tắc mạch phổi vì nước ối (thuyên tắc ối).

Để phòng ngừa các tai biến sản khoa, thai phụ nên giữ sức khỏe tốt và tuân thủ lịch khám thai định kỳ. Ảnh minh họa

Theo Y khoa, thuyên tắc ối là tình trạng có xâm nhập của nước ối vào trong mạch máu người mẹ, gây ra hàng loạt các biến đổi nguy hại có thể nhanh chóng dẫn đến tử vong cho sản phụ. Đây là một tai biến sản khoa hiếm gặp và rất nguy hiểm.

Khi thuyên tắc ối xảy ra sẽ dẫn đến ngưng hoạt động tim phổi, kèm theo rối loạn đông máu, mất máu ồ ạt dẫn đến thiếu ôxy toàn thân, nếu não thiếu ôxy trên 5 phút, thì dù sau đó có được cứu sống sản phụ sẽ có đời sống thực vật

Thuyên tắc ối thường xảy ra ở giai đoạn chuyển dạ, sổ thai hoặc sau sổ nhau thai. Tần suất thuyên tắc ối khoảng 1/8.000 - 1/80.000 ca sinh, tỷ lệ tử vong mẹ khoảng 80%, đồng thời gây nguy cơ tử vong cho cả thai nhi nếu tai biến này xảy ra trước và trong cuộc đẻ.

Ngoài thuyên tắc ối, các bác sỹ sản khoa cảnh báo, một số tai biến sản khoa gây nguy hiểm cho cả mẹ và con như:

- Vỡ tử cung: Tai biến này thường xảy ra trong thời kỳ chuyển dạ đẻ nhưng cũng có thể xảy ra trong thời kỳ mang thai. Trong lúc chuyển dạ, cơn co bóp tử cung tăng quá mức nhưng vẫn không đẩy thai nhi ra được vì đường ra bị cản trở, đoạn dưới của tử cung sẽ mỏng quá mức rồi vỡ.

Thai chui ra ngoài tử cung qua chỗ vỡ và nằm trong ổ bụng. Vỡ tử cung thường xảy ra ở trường hợp thai quá to, ngôi thai bất thường, đa thai hoặc có vết mổ cũ ở tử cung.

- Sản giật: Đây là biến chứng của những rối loạn tăng huyết áp trong thời kỳ mang thai mà biểu hiện lâm sàng bằng những cơn co giật liên tục rồi kết thúc bằng hôn mê. Biến chứng xuất huyết não có thể xảy ra ngay khi lên cơn co giật, làm sản phụ hôn mê sâu kéo dài và tử vong cả mẹ lẫn con.

Ngoài ra, trong những cơn co giật nặng, sản phụ có thể tự cắn vào lưỡi làm chảy máu, máu có thể tràn vào thanh quản và phổi, gây tử vong vì ngạt thở. Sản giật có thể xảy ra trước, trong và sau khi sinh.

- Rau bong non: Là tình trạng rau bám đúng vị trí nhưng bị bong sớm trước khi thai nhi được sổ ra ngoài, do có sự hình thành khối huyết tụ sau. Khối huyết tụ lớn dần làm bong bánh rau ra khỏi thành tử cung, cắt đứt sự nuôi dưỡng giữa mẹ và thai nhi, gây tử vong cho thai nhi và đe dọa tính mạng người mẹ do tình trạng mất máu, biến chứng rối loạn đông máu hay vô niệu. Tình trạng này thường xảy ra trong 3 tháng cuối thai kỳ hoặc trong lúc chuyển dạ.

Theo các chuyên gia, trong các loại tai biến sản khoa, một số tai biến có dấu hiệu báo trước, tuy nhiên, cũng có tai biến xảy ra đột ngột, khó có thể lường trước được. Vì vậy, cho đến hiện nay, y học trên thế giới kể cả ở các nước tiên tiến cũng chưa dám khẳng định có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sản phụ trong quá trình sinh nở mà không xảy ra bất kỳ biến chứng nào. Do đó, để chuẩn bị tốt nhất cho một ca sinh an toàn, thai phụ cần tuân thủ việc khám thai định kỳ. Việc này sẽ giúp đảm bảo sức khỏe của mẹ, có thể phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm như tiền sản giật, thiếu máu, tiểu đường thai kỳ, tim mạch... Bên cạnh đó, trong quá trình mang thai hoặc sau khi sinh, nếu thấy có một trong các dấu hiệu bất thường như: đau bụng; ra huyết âm đạo; thai máy yếu; đau đầu, khó thở; sốt, dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi…cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.

N.Mai