Tự dùng thuốc nam chữa bệnh, nam thanh niên nguy kịch

Bệnh nhân tên là N.V.A , 36 tuổi, ở Hữu Kiên – Chi Lăng ( Lạng Sơn). Theo người nhà kể lại, khoảng 2 tháng nay, anh A uống nhiều rượu sau đó thấy trên người thấy xuất hiện vàng da, mệt mỏi, ăn uống kém.

Tuy nhiên, thay vì tới cơ sở y tế khám, anh A đã tự dùng thuốc nam điều trị tại nhà khiến bệnh ngày càng nặng.

Thấy tình trạng ngày càng không ổn, gia đình mới đưa anh nhập viện. Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân A hôn mê gan, suy đa tạng.

Đây là ca bệnh phức tạp do người bệnh có tiền sử uống nhiều rượu, lại tự ý sử dụng thuốc nam trong thời gian dài, nhập viện muộn nên tình trạng bệnh rất nặng.

Hai chân bệnh nhân phù nhiều.

Bệnh nhân còn bị rối loạn đông máu, đang được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu, tiến triển khá hơn nhưng bệnh này đe dọa tính mạng rất cao.

Theo BS Phan Thanh Huy-Giám đốc bệnh viện, trước đây, bệnh viện đã tiếp nhận điều trị cho một số trường hợp tự dùng thuốc nam chữa bệnh, gây biến chứng nguy hiểm tương tự.

Trường hợp này một lần nữa là lời cảnh báo về những nguy cơ của việc tự sử dụng thuốc nam tại nhà.

Theo quan niệm dân gian, mọi người vẫn cho rằng dùng thuốc nam “lành”, sử dụng không gây ra phản ứng có hại,... nên hay tự sử dụng theo kinh nghiệm hoặc mách bảo của người khác. Đây là quan niệm và cách làm không đúng.

Các bác sĩ khuyến cáo, để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, người dân cần chú ý không sử dụng thuốc chữa bệnh khi chưa có chỉ định của bác sĩ, bao gồm cả thuốc nam. Nếu có các biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi lạm dụng bia rượu trong thời gian dài thì chúng trở thành chất độc hại, gây tổn thương gan tích tụ, dẫn đến viêm gan mạn và xơ gan. Tuy nhiên, một số người chỉ uống rượu với lượng nhỏ hoặc trung bình cũng có thể dẫn đến viêm gan mạn tính do rượu. Ngoài ra, những người đang mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan virus B hoặc viêm gan virus C hoặc bệnh gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa mà vẫn lạm dụng rượu sẽ dẫn đến viêm gan hoạt động tiến triển, chức năng gan suy giảm nhanh chóng và sớm xuất hiện xơ gan mất bù.

Khi rượu đi vào cơ thể, chúng được hấp thụ nhanh qua đường tiêu hóa, khi đói thì hấp thụ càng nhanh. Trên 90% rượu được oxy hóa tại gan (phần còn lại thải trừ nguyên vẹn qua thận và phổi) để chuyển hóa thành acetaldehyde (chất có độc tính) sau đó thành acetat (sản phẩm không độc). Với bệnh nhân lạm dụng bia rượu có hiện tượng dư thừa lượng lớn acetaldehyde do không chuyển hóa kịp thành acetat, các phản ứng oxy hóa gây giải phóng lượng lớn gốc tự do, gây tổn thương tế bào gan. Cộng thêm tình trạng thiếu dinh dưỡng ở nhóm bệnh nhân này làm thúc đẩy nhanh tiến trình xơ gan.

Theo Nguyễn Mi/SK&ĐS