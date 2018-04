Thực hư vụ bé gái 5 tuổi phải nhập viện Bạch Mai khẩn cấp nghi do ngộ độc trà sữa

Ngay sau khi thông tin trên được chia sẻ đã thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều phụ huynh. Nhiều người bình luận tỏ ra hoang mang, lo ngại vì trà sữa chính đồ uống ưa chuộng và quen thuộc của nhiều người hiện nay, trong đó chủ yếu là trẻ em và các bạn trẻ.

Thông tin khiến nhiều người quan tâm

Liên hệ với chủ tài khoản trên, chị H.T.H xác nhận thông tin trên được chị chia sẻ để cảnh báo cho mọi người.

Theo người mẹ của bé, con gái chị 5 tuổi sau khi đi bộ cùng bố và có ghé qua một cửa hàng để uống trà sữa. Khi về nhà, cháu bé có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy, nôn trớ và sau đó bị phát ban, nổi mẩn khắp người. Chị này còn khẳng định, hiện con gái đang được điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ khoa Nhi BV Bạch Mai cho biết không có trường hợp ngộ độc thực phẩm

Bệnh viện Bạch Mai cho biết không có ca ngộ độc trà sữa nào

Trưa 13/4 chúng tôi đã liên hệ với Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai để tìm hiểu thông tin. Tại đây, sau khi xem hình ảnh và thông tin mà người phụ nữ đã đăng tải trên trang cá nhân, các bác sĩ khẳng định hiện nay ở khoa này không có trường hợp bệnh nhân nhi nào bị dị ứng do ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, các bác sĩ và nhân viên trực quầy lễ tân đều khẳng định không có bệnh nhi nào giống như hình ảnh đã đăng tải.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai

Tiếp tục liên hệ với người đăng tải thông tin trên, người phụ nữ này liên tục từ chối tiếp xúc phóng viên. Chị này cho biết lý do không gặp PV vì có quá nhiều người liên hệ trong khi chị rất bận chăm sóc con ở bệnh viện nên không có thời gian để đi ra ngoài.

Khi được chúng tôi thông báo rằng đã gặp lãnh đạo khoa Nhi để tìm hiểu và hiện đang có mặt tại bệnh viện, chị này trả lời: "Chị chỉ đăng thông tin lên trăng cá nhân của chị để cảnh báo. Tại sao các em tự động vào hỏi bác sĩ, người ta còn bận chăm sóc rất nhiều việc khác. Hiện tại con chị đang sốt, chị phải bận chăm con nên không gặp được, mong các em thông cảm", người chia sẻ sự việc nói.

Chuyên khoa khuyến cáo

Chia sẻ với PV, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng Khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, trà sữa cũng như các loại thực phẩm, đồ uống khác, khi chế biến không hợp vệ sinh, có thể khiến người ăn bị ngộ độc, tiêu chảy, nôn trớ... Đặc biệt đối với trẻ nhỏ sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ lâu dài.

TS Dũng phân tích, nếu trẻ bị ngộ độc do trà sữa ngoài nguyên nhân do thành phần pha trà sữa không an toàn, không rõ nguồn gốc thì còn phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác do nhiều khâu khác nhau như thời gian bảo quản quá lâu hay bị nhiễm vi khuẩn. Các tác nhân gây bệnh từ bên ngoài từ tay, chân người pha chế hay dụng cụ chế biến không đảm bảo cũng là nguyên nhân dẫn đến trẻ bị ngộ độc, dị ứng.

Theo khuyến cáo của BS Dũng, các bậc cha mẹ nên tránh cho con em sử dụng các loại thực phẩm bán lề đường, không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc xuất xứ để phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, nhiễm khuẩn đường tiêu hoá.

"Các bậc cha mẹ không nên mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, không nên cho trẻ dùng thực phẩm khi nhận thấy không đảm bảo an toàn. Khi phát hiện trẻ có các biểu hiện bất thường sau khi ăn một loại thực phẩm, đồ uống thì phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử lý kịp thời", TS. Dũng khuyến cáo.

Theo Thời đại