Thủ tướng: Rà soát chính sách đãi ngộ xứng đáng với người làm nghề y - nghề đặc biệt

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc mừng Bệnh viện Bạch Mai - Bệnh viện hạng Đặc biệt đầu tiên của cả nước, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Ngành Y tế đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt

Tại đây, Thủ tướng đánh giá: Nhìn lại 64 năm xây dựng và phát triển, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thầy thuốc như người mẹ hiền", ngành y tế nước ta đã trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt, cả về mạng lưới các cơ sở y tế, cả về đội ngũ bác sĩ, cán bộ nhân viên y tế.

Thủ tướng thăm hỏi và tặng quà bệnh nhân tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, sáng 26/2.

Thủ tướng nhìn nhận, sự đóng góp, hy sinh thầm lặng của đội ngũ y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế từ các trạm y tế thôn, bản, làng, xã đến các trung tâm y tế, các bệnh viện, các tuyến huyện, tỉnh Trung ương mang lại sự sống, sức khỏe, niềm vui, niềm hạnh phúc, tiếng cười cho người bệnh và gia đình.

“Các đồng chí chính là những người anh hùng thầm lặng, thực hiện nhiệm vụ cao cả: Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng nêu rõ, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Đặc biệt, tình hình biến đổi khí hậu, môi trường sống, dịch bệnh, xu hướng ăn uống, tiêu dùng… diễn biến phức tạp khó lường, đã và đang ảnh hưởng lớn trên nhiều mặt đến sức khỏe nhân dân. Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe lại càng có ý nghĩa quan trọng.

Thủ tướng thăm hỏi y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai

Thủ tướng mong rằng Bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành y tế thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện phải đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo chuẩn mực đào tạo, thực hành tốt nhất, phấn đấu trở thành một bệnh viện hàng đầu khu vực trong tương lai gần.

Cần đánh giá đúng mức, tôn vinh công lao, sự hi sinh thầm lặng của y bác sĩ, nhân viên y tế

Thủ tướng nhấn mạnh việc trau dồi kiến thức, nâng cao y đức, đặc biệt thế hệ trẻ của bệnh viện phải nỗ lực học tập, tiếp bước theo gương các bậc đàn anh, các giáo sư đầu ngành để bệnh viện luôn là nơi tập trung trí tuệ chuyên môn y học hàng đầu của cả nước.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, khẩn trương hoàn thiện để đưa cơ sở 2 của BV Bạch Mai, BV Việt Đức ở Hà Nam đi vào hoạt động có hiệu quả nhất. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tập trung chỉ đạo việc này, tháo gỡ các vướng mắc, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình.

Bên cạnh đó, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho y tế, phát triển các mũi nhọn y tế chuyên sâu nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của nhân dân, giảm tình trạng người dân ra nước ngoài khám, chữa bệnh.

Giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc của ngành như vấn đề lạm dụng thuốc và kháng sinh; an ninh, an toàn bệnh viện; cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh; quản lý mua sắm, nhập khẩu thiết bị y tế...

“Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp, các ngành và toàn xã hội cần có sự đánh giá đúng mức, tôn vinh công lao, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế; rà soát chính sách đãi ngộ xứng đáng đối với những người làm nghề đặc biệt này; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; phát huy tài năng, trí tuệ của đội ngũ nhân viên y tế”, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Công an và chính quyền các cấp có các giải pháp phù hợp để bảo đảm an ninh an toàn bệnh viện, bảo vệ các cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ, không để tiếp diễn các vụ việc đáng tiếc, xử lý nghiêm vi phạm.

Võ Thu