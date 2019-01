Thứ trưởng Bộ Y tế: "Người bệnh đã ốm đau lại còn phải lo nghĩ an toàn bệnh viện"

Phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thảo luận kế hoạch triển khai Quy chế, ngày 23/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường chia sẻ, nhu cầu được thực hiện hay hành nghề khám chữa bệnh trong môi trường an toàn là cần thiết, chính đáng.

"Nhưng tại cơ sở y tế thời gian qua xảy ra nhiều vụ hành hung bác sĩ, nhân viên y tế, bệnh nhân, rất mất ổn định" - Thứ trưởng Trương Quốc Cường đánh giá.

Thống kê sơ bộ cho thấy, tình trạng gây rối, mất an toàn bệnh viện, hành hung bác sĩ ngày càng tăng. Nếu năm 2011-2013 chỉ có 11 vụ, 2014-2016 là 12 vụ thì chỉ riêng năm 2017 đã có 13 vụ.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) điểm lại những vụ gây rối, hành hung nhân viên y tế điển hình trong thời gian qua, cho biết:

Chỉ cần tìm từ khoá "Trộm cắp, móc túi trong bệnh viện" trên công cụ tìm kiếm google chỉ 0,54 giây cho 132.000 kết quả. Tương tự, từ khoá "Cò mồi bệnh viện" cho hơn 131.000 kết quả trong thời gian tương đương.

Bên cạnh đó, còn có những vụ việc như tình trạng một số bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân sử dụng ma túy, rượu bia hành hung, phá hoại tài sản công ở bệnh viện; Tình trạng người nhà bệnh nhân biểu tình, phản đối khi bệnh nhân tử vong tại bệnh viện; Tình trạng các băng nhóm giang hồ truy sát nhau tại các bệnh viện...

Ngoài ra, mất trật tự, an toàn bệnh viện còn thể hiện ở những vụ việc hành hung bác sĩ, khiến bác sĩ đổ máu trên bệnh án (BVĐK Thạch Thất- Hà Nội), đánh điều dưỡng đang mang thai (ở Bệnh viện Bạch Mai);...

"Bạo hành nơi làm việc có thể xảy ra ở tất cả các ngành nghề. Nhưng riêng ngành Y tế có tỷ lệ cao hơn hẳn, chiếm 25% tổng số bạo hành tại nơi làm việc. Nghiên cứu các quốc gia cho thấy tỷ lệ nhân viên y tế bị bạo hành so với bình quân của các ngành khác: Mỹ gấp 16 lần, Anh gấp 3-4 lần, Thụy Điển gấp 5-7 lần" - PGS Khuê nói.

Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tại cơ sở khám chữa bệnh

Việc đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện là rất cần thiết. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh rất quan trọng.

Đây là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế.

Tại lễ ký Quy chế, 2 bên đã thảo luận một số nội dung của Quy chế phối hợp. Theo đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý và giải quyết ban đầu các vụ, việc liên quan đến an ninh, trật tự báo đến số điện thoại khẩn cấp 113 và số điện thoại đường dây nóng của Công an địa phương.

Cùng đó, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát thường xuyên bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…

