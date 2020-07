Thu hồi toàn quốc lô kem đánh răng Dạ Lan không đảm bảo chất lượng

Ngày 20/7, Cục Quản lý Dược cho biết vừa có công văn yêu cầu đình chỉ và thu hồi một lô kem đánh răng không đảm bảo chất lượng.



Quyết định do ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược ký, được đưa ra sau khi Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM lấy mẫu kiểm nghiệm mỹ phẩm "Kem đánh răng ngừa sâu răng Dạ Lan hương bạc hà thơm mát - 200g" (NSX: 100220, hạn dùng: 100223); Số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm: 345/18/CBMP-BD do Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế, địa chỉ ở Khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương) sản xuất.



Kết quả cho thấy sản phẩm không đảm bảo yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN.



Liên quan tới vi phạm trên, Cục Quản lý Dược thông báo đã yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô mỹ phẩm này. Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô mỹ phẩm trên và thu hồi theo quy định, gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/7/2020.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Dương kiểm tra Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Quốc tế trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. Đồng thời, tiến hành giám sát việc thu hồi lô mỹ phẩm không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

V.Thu