Thông tin mới nhất về sức khoẻ nữ kế toán ở quận Tây Hồ, Hà Nội mắc COVID-19

Sau hơn 1 tháng điều trị, đến nay, nam thanh niên 23 tuổi này đã có 3 lần âm tính. Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim đều, phổi không rale. Chiều 31/8, anh này cùng 6 người khác điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân 447 ở phố Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân này là nhân viên tại cửa hàng Pizza ở 106 phố Trần Thái Tông (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy).



Nam thanh niên 23 tuổi từng đi du lịch ở Đà Nẵng hồi đầu tháng 7. Từ ngày 16 đến 25/7 về Hà Nội, đi làm tại cửa hàng ở 106 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Bệnh nhân là đầu bếp. Trong quá trình làm việc, bệnh nhân không đeo khẩu trang và tiếp xúc gần với hai nhân viên bếp làm cùng.

Từ ngày 23/7, bệnh nhân có biểu hiện sốt nhẹ (từ 37,5 đến 38,2 độ C), ho kèm theo có đờm, không khó thở, nhưng vẫn đi làm. Từ ngày 25 đến 28/7, bệnh nhân nghỉ ở nhà, tự cách ly, không tiếp xúc với ai. Ngày 28/7, bệnh nhân đi xe taxi của anh trai đến khám tại Phòng khám Thái Hà (ngõ 178 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội), lúc đi khám có đeo khẩu trang.

14 giờ chiều 28/7, bệnh nhân vào điều trị tại Khoa virus Ký sinh trung - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và kết quả xét nghiệm bằng phương pháp PCR tại bệnh viện ngày 29/7 cho thấy, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh chiều 31/8. Ảnh: Thanh Đặng

Trong số các F1 của bệnh nhân này, đã phát hiện bệnh nhân 812 (người đàn ông 63 tuổi, là người giao hàng cho cửa hàng Pizza này).

6 bệnh nhân cũng được công bố khỏi bệnh khác sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 gồm: BN 675; BN748; BN 744, nữ, 7 tuổi ở Sơn Động, Bắc Giang; BN 866; BN 976; BN979.

Trong số này có 2 bệnh nhân đáng chú ý là bệnh nhân 744 là bé gái 7 tuổi quê ở Sơn Động, Bắc Giang và bệnh nhân 979 (nữ, 33 tuổi ở Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội). Bệnh nhân 979 là nữ kế toán có lịch trình phức tạp.

Bệnh nhân 979 là nhân viên kế toán Công ty INCHENG của Đài Loan, có địa chỉ tại Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Bệnh nhân ở tại phố Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Tây Hồ.

Ngày 22-25/7, bệnh nhân cùng chồng và 2 con đi du lịch Đà Nẵng. Từ ngày 26/7, bệnh nhân và gia đình chủ động tự cách ly, theo dõi tại nhà (do biết được thông tin Đà Nẵng có ca dương tính). Từ ngày 3/8, bệnh nhân quay trở làm bình thường ở công ty tại Nam Từ Liêm. Tại đây, chỉ có một mình bệnh nhân làm việc tại văn phòng đại diện Công ty InCheng Việt Nam (do lãnh đạo của công ty (1 người) làm việc cùng tại văn phòng đã trở về Đài Loan từ lúc dịch, chưa quay lại Việt Nam). Khi đi làm, bệnh nhân có đưa con đi làm cùng do các trường mầm non đóng cửa cho học sinh nghỉ.

Ngày 8 đến 15/8, bệnh nhân có tham gia ăn liên hoan nhiều lần. Ngày 15/8, bệnh nhân có ra chợ trên phố Nguyễn Hoàng Tôn mua đồ ăn (có đeo khẩu trang) và về nhà làm cơm mời khách của chồng (7 người).

Sáng ngày 16/8, bệnh nhân đến lấy mẫu xét nghiệm PCR tại TTYT Tây Hồ; mẫu này được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để xét nghiệm. Ngày 17/8, bệnh nhân đi làm tại công ty có nhận hàng từ người giao hàng của công ty JMT.

Đến chiều ngày 17/8, Viện Vệ sinh Dịch tễ cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân đã được chuyển điều trị và cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Cùng trong ngày 31/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng công bố khỏi bệnh cho 5 BN COVID-19, cụ thể: BN 890 (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ); BN 856 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu); BN 1019 (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu); BN 877 (phường An Khê, quận Thanh Khê); BN 987 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Các bệnh nhân đều âm tính 3-4 lần với SARS-CoV-2, không còn các biểu hiện lâm sàng như sốt, ho, khó thở. Sau khi ra viện, các bệnh nhân sẽ được theo dõi sức khỏe, cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày theo quy định.

V.Thu