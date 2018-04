Thông tin chính thức vụ bé gái sơ sinh tử vong sau mổ đẻ ở Hải Dương

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, cách đây không lâu, anh Nguyễn Văn Chiến (SN 1999), trú tại thôn Khánh Hội, xã Nam Đồng, TP. Hải Dương đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh con gái sơ sinh tử vong của mình và vợ là chị Đào Thị Ngọc Phượng (SN 1999).

Nguyên nhân sự việc trên được anh Chiến và người thân cho là bác sĩ Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương đã không làm theo yêu cầu của gia đình khi mổ đẻ cho chị Phượng dẫn đến cháu bé chào đời được gần 1 ngày thì tử vong.

Tiếp nhận thông tin, ngày 29/3, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Hải Dương về việc xác minh và báo cáo trường hợp tử vong sơ sinh.

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hải Dương gửi Bộ Y tế về vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Liên quan đến sự việc trên, hôm qua (4/4), Sở Y tế tỉnh Hải Dương đã có báo cáo gửi Vụ Sức khỏe Bà mẹ -Trẻ em (Bộ Y tế) về trường hợp diễn biến chuyển dạ bất thường tại Bệnh viện Phụ sản Hải Dương.

Theo đó, chị Phượng được người nhà chuyển vào viện lúc 8h53 ngày 19/3, đến 9h30 cùng ngày sản phụ được chuyển lên khoa. Khi vào viện, chị Phượng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc bình thường, không phù, mạch ổn định, tim mạch ổn định.

Khi thăm khám và siêu âm, bác sĩ chẩn đoán, thai nhi 40 tuần 1 ngày, co cơ tử cung thưa, tim thai 140 lần/phút, cổ tử vong mở 1cm, nước ối còn và đầu thai nhi xuôi. Thai nhi ước trọng lượng 3,1kg, tim thai 148 lần/phút, rau bám chặt trước và các xét nghiệm khác cho chỉ số bình thường.

Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đ.Tùy

Khi vào khoa, chị Phượng được hướng dẫn khai thác hồ sơ bệnh án và thăm khám. Lúc này, toàn trạng bệnh nhân ổn định và bác sĩ tiến hành đặt máy theo dõi tim thai, cơn co tử cung. Đồng thời, theo dõi bệnh nhân liên tục và đặt máy theo dõi.

Đến 31h10 cùng ngày, cơn cơ tử cung của chị Phượng tần số 2, cơn co kéo dài 40 giây/lần. Trong cơn co tim thai 80 lần/phút kéo dài 10 giây và mỗi khi hết cơn co tim là 110 lần/phút. Cổ tử cung mở trên 2cm, đầu cao, ối căng phồng và không sờ thấy rau.

Trước tình trạng chuyển biến xấu, kíp trực chẩn đoán, thai phụ chuyển dạ lần 1, thai nhi 41 tuần tuổi và suy thai chưa rõ nguyên nhân. Lúc này, chị Phượng được thở oxi, mời bác sĩ trực cọc 1 hội chẩn và tiến hành mổ cấp cứu lấy thai vì thai suy chưa rõ nguyên nhân.

Công văn của Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh Hải Dương xác minh và báo cáo sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Trong quá trình mổ lấy thai, kíp mổ phát hiện nước ối sánh bẩn đặc sệt, dây rau teo nhỏ quấn quanh cổ 1 vòng và dây rau có vàng úa kém trương lực. Thai nhi lấy ra khỏi ổ bụng có trọng lượng 2,9kg, giứ tính nữ da toàn thân tái nhợt nhuốm màu vàng phân su và nhịp tim 100-130 lần /phút.

Lúc này, trẻ sơ sinh được tiến hành đặt nội khí quản, hút dịch ối và phân su miệng, vòm họng, đường hô hấp qua nội khí quản và bóp bóng oxi. Đồng thời, trao đổi trực tiếp với đại diện gia đình chị Phượng về diễn biến bất thường cũng như tình trạng của cháu bé, sau đó chuyển cháu bé sang Bệnh viện Nhi Hải Dương.

Tại đây, cháu bé được chẩn đoán, suy hô hấp do hội chứng hít phải phân su và được xử trí hút dịch đường thở qua nội khí quản và cho thở máy qua nội khí quản.

Sau một thời gian tiến hành cấp cứu, tình trạng bệnh của của cháu nhỏ không tiến triển, có chiều hướng xấu. Đến 9h30 ngày 20/3, cháu bé được gia đình đón về nhà sau đó tử vong. Riêng chị Phượng ra viện vào chiều 24/3.

Gia đình sản phụ Phượng trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội. Ảnh: Đ.Tùy

Trước thông tin trên mạng xã hội nói về vụ việc, lãnh đạo Bệnh viện tiến hành họp hội đồng, họp khoa, kíp trực và những bộ phận liên quan để xem xét toàn bộ vụ việc. Đồng thời, chiều 26/3, bệnh viện gặp gỡ gia đình sản phụ Phượng.

Đặc biệt, Từ lúc sản phụ Phượng vào bệnh viện đến lúc mổ cấp cứu lấy thai nhi, tất cả nữ hộ sinh và nhân viên y tế tiếp xúc, điều trị cho sản phụ không ai nhận được đề xuất của gia đình xin mổ lấy thai của người thân bệnh nhân.

Trong báo cáo của Sở Y tế tỉnh Hải Dương chỉ rõ: điểm hạn chế của Bệnh viện Phụ sản tỉnh là chưa phát hiện sớm được suy thai của sản phụ Phượng. Trong khi đó, bệnh nhân được đặt máy theo dõi tim thai và cơn co tử cung. Tuy nhiên, suy thai mãn khi chưa chuyển dạ và vỡ ối là khó khăn cho chẩn đoán.

Đức Tùy