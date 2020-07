Thông báo khẩn: Những người đi trên xe khách Quốc Trung (Thanh Hoá) đến ngay cơ sở y tế để khai báo

Tối 29/7, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, xe khách BKS 47B - 023.15 của nhà xe Quốc Trung, hiện đang ở Thanh Hóa. Ngày 26/7, nhà xe đã chở bệnh nhân dương tính với COVID-19 từ Đà Nẵng về Đắk Lắk.

Đây là tuyến xe khách cố định Thanh Hóa - Đắk Lắk và chiều ngược lại. Ngày 26/7, xe xuất bến lúc 5h tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, trên xe có khoảng 10 hành khách, tuyến đường qua huyện Ngọc Lặc, rẽ đi theo hướng đường Hồ Chí Minh đi Nghệ An theo đường 1 vào Đà Nẵng lúc 20h cùng ngày, và tiếp tục hành trình đến Đắk Lắk vào 6h ngày 27/7, trên xe có 7 hành khách.

Những ai từng đi xe khách Quốc Trung từ ngày 27/7 đến 29/7 đến ngay cơ sở y tế khai báo

Chiều ngược lại Đắk Lắk – Thanh Hóa khởi hành lúc 3h ngày 28/7 đến 5h ngày 29/7, trên xe có khoảng 20 người về đến xã Lũng Cao, Bá Thước.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, những ai đi trên chuyến xe khách BKS 47B - 023.15, nhà xe Quốc Trung từ Đắk Lắk về Thanh Hóa từ ngày 27/7 đến 29/7 liên hệ ngay với trạm y tế, cơ quan y tế gần nhất hoặc qua số điện thoại 0916.803.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Trước đó, theo báo cáo của Công an huyện Bá Thước, chiếc xe ô tô nói trên do anh Phạm Thái Dương điều khiển về đến huyện Bá Thước vào lúc 5h sáng ngày 29/7. Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước nhanh chóng rà soát, đưa 15 người có mặt trên xe đến bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước để cách ly, theo dõi, đồng thời cho phun tiêu độc khử trùng xe theo quy định.

Cũng theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, theo thống kê sơ bộ của ngành y tế, tính đến 11h sáng 29/7, Thanh Hóa đã rà soát được gần 4.000 trường hợp từ Đà Nẵng trở về, các trường hợp này đều được hướng dẫn cách ly tại nhà.

TP Thanh Hóa là nơi có số người từ Đà Nẵng về cao nhất với 736 người, tiếp đến là thị xã Nghi Sơn 418 người, huyện Nông Cống 252 người, Quảng Xương 242 người, Yên Định 240 người, Triệu Sơn 227 người…

Hiện tại cơ quan chức năng Thanh Hóa đang tập trung rà soát tất cả những người đi từ Đà Nẵng về, nhất là thống kế những người dân đã đến 20 địa điểm nguy cơ cao ở Đà Nẵng, Quảng Nam theo thông báo khẩn số 17 của Bộ Y tế thông báo, phải khai báo y tế và tự cách ly tại nhà, chủ động theo dõi sức khỏe của mình, liên hệ với cơ sở y tế để làm xét nghiệm.

Gia Hân