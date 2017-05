Thoát cảnh ngồi xe lăn sau 1 năm mắc bệnh hiếm gặp

Ngày 10-5, TS-BS Trần Chí Cường, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TP HCM, cho biết ông vừa can thiệp thành công cứu bệnh nhân N.V.H (30 tuổi, ngụ An Giang) bị dị dạng mạch máu tủy hiếm gặp.

Trước đó, ngày 3-5, bệnh nhân H. đưa đến Bệnh viện Thống Nhất TP HCM trong tình trạng hai chân liệt yếu, không vận động được, phải ngồi xe lăn, rối loạn đi tiểu, cơ vòng. Qua chụp MRI, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị bất thường mạch máu tủy nên đã tiến hành can thiệp nội mạch gấy tắc dị dạng và sau một giờ đã can thiệp thành công. Bệnh nhân cử động được chân sau vài giờ và đi đứng được ba ngày sau đó.

Chỗ dị dạng mạch máu tủy bẩm sinh của bệnh nhân vừa được các bác sĩ can thiệp cứu chữa

Theo BS Cường, đây là bệnh hiếm gặp và rất khó chẩn đoán phát hiện (chiếm dưới 1% trong nhóm dị tật mạch máu hệ thần kinh ).

Đang tuổi trẻ nhưng do căn bệnh bất thường làm hai chân H. yếu dần và hơn một năm qua phải chịu cảnh ngồi xe lăn. Dù đi chữa trị rất nhiều nơi nhưng bệnh tình anh không thuyên giảm, các chẩn đoán trước đó đều cho là thoát vị đĩa đệm thắt lưng. Niềm vui vỡ òa khi anh được các bác sĩ chuyên khoa can thiệp thần kinh phát hiện và cứu chữa khỏi cảnh "phế nhân".

