Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã trả lời báo chí về tình trạng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và vụ án Nhật Cường, vụ án chiếm đoạt tài liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Về tình trạng nhập cảnh trái phép trong thời gian qua, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: "Có 2 loại đối tượng nhập cảnh trái phép vào nước ta. Một là người nước ngoài không có visa, nhập cảnh bất hợp pháp.

Thứ hai là bà con nước ta đi lao động, làm việc tại nước láng giềng trở lại".

Toàn cảnh buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2020. Ảnh: Bảo Loan

Lý giải về sự trở lại này, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết: "Bởi vì hiện nay, Trung Quốc dịch bùng phát trở lại và thiên tai liên tục. Trong khi đó, chúng ta cứ tuyên truyền Việt Nam là điểm đến an toàn thì người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam là không tránh khỏi. Người Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam chủ yếu là tìm việc ở 1 số địa phương ở Việt Nam. Một số thì đi du lịch. Một số thì đi qua Việt Nam để sang Campuchia đánh bài. Số lượng đi ngang qua Việt Nam là tương đối nhiều".

Theo Thiếu tướng Tô Ân Xô, từ đầu năm đến nay, đã có 27/63 địa phương có người nhập cảnh trái phép, với tổng số lượng là hơn 500 người.

Tính riêng từ tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng các địa phương phát hiện 21 vụ nhập cảnh trái phép với khoảng 277 người và một số vụ trong đó đã bị khởi tố.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an trả lời báo chí tại buổi họp. Ảnh: Bảo Loan

Thiếu tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh: "Riêng số đông người nhập cảnh mà các cơ quan báo chí tuyên truyền trong thời gian qua thì đa phần là bà con đi lao động chui ở Trung Quốc. Nhất là bà con ở các tỉnh biên giới, có mối quan hệ với công dân nước láng giềng. Vì vậy, khi thiên tai, dịch bệnh quay trở lại thì bà con về nước".

"Tôi cho rằng, với những đối tượng là bà con trở về nước sau thời gian dài lao động chui ở nước bạn để mưu sinh thì nước ta cần có những chính sách đối với họ", Thiếu tướng Xô nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, Thiếu tướng Tô Ân Xô đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, phức tạp thuộc sự chỉ đạo, theo dõi của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng.

Cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an đã khởi tố vụ án với 4 tội danh và khởi tố 28 bị can, bắt giam 20 bị can và đang truy nã 8 bị can.

"Cũng liên quan đến vụ án Nhật Cường thì ngày 06/7, lực lượng chức năng đã khởi tố và bắt giam những bị can chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra và chúng tôi sẽ thông tin khi có kết quả. Vụ án này liên quan đến vụ án Nhật Cường nên chúng tôi sẽ cố gắng kết thúc điều tra vào quý III/2020", Thiếu tướng Tô Ân Xô cho hay.

Bảo Loan