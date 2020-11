Thấy cơ thể phù nhưng chủ quan, sản phụ suýt tử vong vì mắc bệnh nguy hiểm

Sản phụ tên Nguyễn Thị N. B., sinh năm 1988, ở Hà Nội. Từ tuần thai thứ 28, chị B. bắt đầu xuất hiện tình trạng phù, tuy nhiên chủ quan nghĩ rằng đây là hiện tượng bình thường trong thai kỳ.

Sau 3 tuần, hiện tượng phù toàn thân cứ thế tăng dần, sản phụ xuất hiện thêm cơn đau đầu dữ dội. Ngày 5/11, chị được đưa tới khám tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trong tình trạng huyết áp cao, phù toàn thân, đau đầu nhiều, mệt mỏi, mắt nhìn mờ, có triệu chứng phù não.

Sản phụ ngay lập tức được chỉ định nhập viện. Kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh rối loạn chức năng gan, thận, kết quả siêu âm phát hiện tràn dịch ổ bụng, tràn dịch màng phổi. Đây là các dấu hiệu và hậu quả của bệnh tiền sản giật nặng.

Theo TS. BS. Đinh Thuý Linh, Phó giám đốc Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, đối tượng của tiền sản giật rất rộng. Mỗi năm, thế giới có hơn 10 triệu ca mắc, 76.000 thai phụ tử vong do bệnh này và các rối loạn cao huyết áp có liên quan.Tiền sản giật là rối loạn thai nghén do huyết áp cao, phù và protein niệu (sự có mặt của protein trong nước tiểu. Bình thường, nước tiểu không có hoặc có rất ít protein do cơ chế tái hấp thu protein ở thận). Bệnh bắt đầu từ tuần 20 của thai kỳ, nếu không chữa trị sẽ dẫn đến co giật (hay được gọi là sản giật), nguy hiểm tính mạng cho cả thai phụ lẫn thai nhi.

Với trường hợp sản phụ B., ngay khi xác định tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã quyết định mổ cấp cứu, đảm bảo an toàn cho cả sản phụ và em bé.

Đúng 14h15’ ngày 5/11, một bé gái nặng 1,2kg cất tiếng khóc chào đời. Các bác sĩ khoa Sơ sinh đón bé ngay tại phòng sinh, sau đó nhanh chóng chuyển lên Khoa điều trị tích cực. Sản phụ được chăm sóc và theo dõi sát sao tại phòng Hồi sức tích cực, hiện đang trong trạng thái ổn định, sức khỏe tốt.

Bác sĩ Linh nhấn mạnh, trường hợp trên chưa sàng lọc hay điều trị dự phòng tiền sản giật, bởi vậy nhập viện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng, gây nhiều nguy hiểm cho mẹ và bé.

Bệnh tiền sản giật có thể được phát hiện kịp thời từ thời điểm 11 tuần 6 ngày của thai kỳ, sau khi thực hiện sàng lọc. Quy trình sàng lọc này gồm 3 bước: đo huyết áp, siêu âm đo doppler động mạch tử cung và lấy máu xét nghiệm. "Việc điều trị dự phòng sẽ giúp giảm gần 70% các trường hợp tiền sản giật nói chung và gần 90% các trường hợp tiền sản giật trước tuần thai 32", bà Linh cho hay.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên tiến hành sàng lọc, điều trị dự phòng tiền sản giật và các bệnh lý nguy hiểm khác sớm, tránh những lệ lụy đáng tiếc.

Theo Vietnamnet