Thanh Hóa: Đã có kết quả xét nghiệm tài xế và phụ xe chở bệnh nhân COVID-19

Cuối giờ chiều 30/7, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bá Thước, Thanh Hóa, ông Vi Văn Thuyết cho biết: "2 tài xế, 2 phụ xe thuộc nhà xe Quốc Trung từng chở "BN 448" về Đắk Lắk qua tiến hành test 2 lần đối với 4 người là tài xế và phụ xe đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Hiện sức khỏe của cả 4 người này đã ổn định và không có những biểu hiện bất thường như ho, sốt.."

2 tài xế và 2 phụ xe qua 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với COVID-19

Cả 4 người trên thuộc diện F1 đang được cách ly theo dõi tại bệnh viện và sẽ sớm được đưa về khu cách ly tập trung của huyện để tiếp tục được theo dõi trong thời gian 14 ngày theo quy định.

Ngoài 4 người của nhà xe Quốc Trung (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) đến sáng nay còn ghi nhận ít nhất 31 người là hành khách đi trên chuyến xe có "BN448". Hiện các địa phương đang tiếp tục rà soát người thuộc các diện tiếp xúc. Toàn bộ số hành khách này đã tự nguyện cách ly tại nhà dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan y tế sẵn sàng xử lý ngay khi họ có dấu hiệu bất thường.

Như đã thông tin tối 29/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã có thông báo khẩn: Xe khách BKS 47B - 023.15 của nhà xe Quốc Trung, hiện đang ở Thanh Hóa. Ngày 26/7, nhà xe đã chở bệnh nhân dương tính với COVID-19 từ Đà Nẵng về Đắk Lắk.

Đây là tuyến xe khách cố định Thanh Hóa - Đắk Lắk và chiều ngược lại. Ngày 26/7, xe xuất bến lúc 5h tại xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, trên xe có khoảng 10 hành khách, tuyến đường qua huyện Ngọc Lặc, rẽ đi theo hướng đường Hồ Chí Minh đi Nghệ An theo đường 1 vào Đà Nẵng lúc 20h cùng ngày, và tiếp tục hành trình đến Đắk Lắk vào 6h ngày 27/7, trên xe có 7 hành khách.

Chiều ngược lại Đắk Lắk – Thanh Hóa khởi hành lúc 3h ngày 28/7 đến 5h ngày 29/7, trên xe có khoảng 20 người về đến xã Lũng Cao, Bá Thước.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, những ai đi trên chuyến xe khách BKS 47B - 023.15, nhà xe Quốc Trung từ Đắk Lắk về Thanh Hóa từ ngày 27/7 đến 29/7 liên hệ ngay với trạm y tế, cơ quan y tế gần nhất hoặc qua số điện thoại 0916.803.115 (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa) để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Trước đó, theo báo cáo của Công an huyện Bá Thước, chiếc xe ô tô nói trên do anh Phạm Thái Dương điều khiển về đến huyện Bá Thước vào lúc 5h sáng ngày 29/7. Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an huyện Bá Thước nhanh chóng rà soát, đưa 15 người có mặt trên xe đến bệnh viện Đa khoa huyện Bá Thước để cách ly, theo dõi, đồng thời cho phun tiêu độc khử trùng xe theo quy định.

Gia Hân