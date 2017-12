Tết nhất nhậu nhẹt quên cả vợ

Cửa khoa Cấp cứu Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP.HCM bật mở. Một điều dưỡng đẩy băng ca vào trong, trên băng ca là người ông độ 55 tuổi mặt nhăn nhó vì đau đớn. Theo sau là một bà khoảng 50 tuổi quần áo xộc xệch, nước mắt đầm đìa. Bà này vừa đi vừa nói như van xin: “Bác sĩ (BS) ơi, cứu chồng tôi với”. Khi đó, đồng hồ trên tường chỉ đúng 22 giờ ngày 30-12-2017.

Chồng vấp té khi dí đánh vợ

Sau khi khám, BS kết luận ông chồng bị chấn thương nhẹ vùng đầu, nằm chờ theo dõi. Người vợ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nhiệt độ trong khoa Cấp cứu khá lạnh nên ông chồng nằm co ro, run rẩy. Người vợ liền lấy chiếc mền trong giỏ cẩn thận đắp cho ông.

Ông chồng đòi đi tiểu, bà vợ dìu từng bước tới nhà vệ sinh rồi đứng ngoài chờ. Lát sau, bà gượng sức nâng ông chồng lên băng ca. Thỉnh thoảng bà lại bóp tay, bóp chân cho chồng.

Trong lúc người vợ ngồi tại bàn BS làm hồ sơ bệnh án, chúng tôi hỏi vài câu. “Nói ra sợ người khác cười nhưng tôi phải nói thật để BS biết nguyên nhân chồng tôi bị nạn mà điều trị. Vợ chồng tôi ở TP.HCM. Lúc nãy tôi bàn với chồng tết Tây cùng về Vĩnh Long thăm họ hàng, sẵn cho cha mẹ mỗi bên ít tiền tiêu xài. Chồng nói tết Tây lỡ hẹn với bạn bè tiệc tùng nên không thể về quê. Tôi nói bạn bè khi nào nhậu cũng được, còn cha mẹ lâu lâu mới về thăm” - người vợ thút thít.

“Lời qua tiếng lại một hồi, tức mình, chồng ném cây chổi về phía tôi. Do ném không trúng, chồng đi tới cầm cây chổi định đánh tôi. Tôi bỏ chạy xuống nhà sau, chồng dí theo. Bất ngờ chồng chúi nhủi, đầu đập vô tường. Nghe chồng than đau, tôi ba chân bốn cẳng gom vội cái mền cùng vài bộ quần áo cho vô giỏ rồi đón xe vô BV” - người vợ kể.

Quệt nước mắt, người vợ nói tiếp: “Chồng tôi nóng tính lắm nhưng lỗi cũng một phần do tôi. Nếu tôi không lớn tiếng thì chồng đâu bị vầy. Tôi chỉ mong chồng không sao để mau về nhà. Chồng muốn gì tôi cũng chiều…”.

Ngó thấy chồng đang dáo dác tìm mình, người vợ chạy nhanh về phía ông rồi liên tục xoa tay, bóp chân.

Nhậu quên cả vợ

Không lâu sau, một thanh niên độ 30 tuổi mắt nhắm nghiền, đầu chảy máu được đẩy vô khoa Cấp cứu. Theo sau là hai người bạn trạc tuổi, bốc mùi rượu bia.

Kết quả chụp CT scan cho thấy anh thanh niên bị chấn thương đầu khá nặng, được truyền dịch để giảm sốc. Khoảng 15 phút sau, một phụ nữ chừng 28 tuổi mặt thất thần, hớt hải chạy vô khoa Cấp cứu. Thấy anh thanh niên nằm bất tỉnh ở góc phòng, người phụ nữ chạy nhanh tới, nước mắt chảy ròng. Chị cúi sát mặt anh thanh niên thì thầm đôi điều, lau sạch vết máu khô trên trán. Vài giọt nước mắt của người phụ nữ rơi xuống.

“Tôi là vợ người bị nạn. Hồi chiều, ảnh nói nhậu với bạn cùng cơ quan một chút rồi về chở tôi đi chơi. Đợi hoài không thấy ảnh về, tôi sốt ruột nên liên tục gọi điện thoại. Lúc đầu ảnh còn nghe máy, lát sau ảnh không nghe luôn. Ảnh nhậu quên cả vợ ngồi chờ ở nhà nên tôi giận lắm” - người phụ nữ nói.

“Tôi ngồi coi tivi chờ ảnh về mà nóng như lửa đốt vì linh tính có chuyện không hay. Quả thật, lát sau người bạn gọi điện thoại báo ảnh bị tai nạn giao thông trên đường về nhà. Tôi bần thần cả người, không dám đi xe máy tới BV vì run tay nên đón taxi. Giận thì giận vậy nhưng chồng gặp nạn tôi sao bỏ được” - người phụ nữ sụt sùi.

Làm hồ sơ bệnh án xong, người phụ nữ đi tới băng ca và cúi sát mặt thì thầm với chồng. Nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt của chị.

Công tác ở khoa Cấp cứu BV Nhân dân 115 đã lâu, tôi chứng kiến nhiều hình ảnh vợ khóc vì chồng.

Có nhiều nguyên nhân khiến chồng phải vào cấp cứu: tai nạn giao thông do say rượu, tai nạn sinh hoạt… Dù bất cứ lý do gì thì người vợ vẫn luôn bên chồng để chăm sóc. Không ít người vợ khóc sưng cả mắt vì thương chồng cho dù trước đó bị chồng rầy rà, dùng vũ lực hoặc đang nhậu với bạn quên cả vợ con.

BS TRẦN HÙNG TẤN, Trưởng ca trực cấp cứu

BV Nhân dân 115, TP.HCM