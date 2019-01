Té ngã, người phụ hồ bị 2 cây đinh đâm xuyên bụng

Ngày 10/1, Bệnh viện Quận Thủ Đức cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (57 tuổi, Dĩ An, Bình Dương) sau khi bị té ở công trường xây dựng.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển sang phòng mổ tiến hành mổ nội soi. Kết quả, nội soi cho thấy bệnh nhân bị mũi đinh đâm xuyên thành bụng vào tới ổ bụng, song rất may mắn không bị thủng các tạng tại vị trí như: dạ dày , ruột non hay đại tràng góc lách.

Hình chụp X-quang cho thấy hai cây đinh ghim vào thành bụng nạn nhân. Ảnh: BSCC

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành rút đinh, ổn định tinh thần và cầm máu cho bệnh nhân. Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và đã được bác sĩ cho xuất viện.

Theo thông tin gia đình bệnh nhân làm thợ hồ, ông bị tai nạn do sử dụng súng bắn đinh trong quá trình lao động. Theo thói quen, bệnh nhân thường dắt thêm vài chiếc đinh vào lưng quần để tiện cho quá trình làm việc. Nhưng khi đang kéo dây kẽm để phục vụ công việc thì dây kẽm đột nhiên bị đứt làm bệnh nhân té ngã và bị đinh ghim vào thành bụng.

Bác sĩ khuyên cáo, qua vụ tai nạn cảnh báo cho người lao động trong quá trình làm việc cần tuân thủ các nguyên tắc lao động an toàn. Tránh vì tiết kiệm một chút thời gian, công sức mà không may xảy ra tai nạn sẽ để lại ảnh hưởng to lớn tới sức khỏe của bản thân và đồng nghiệp.

Theo Phan Nhơn/Vietnamnet