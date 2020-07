Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có công điện hoả tốc mới nhất gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và trực thuộc trường đại học; Y tế các Bộ, ngành. Theo đó, sau 99 ngày không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, từ ngày 23/7 đến nay các bệnh viện đã phát hiện nhiều ca bệnh COVID-19 mới, trong đó có nhân viên y tế và tất cả đều chưa xác định được nguồn lây.

Trước diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm của dịch COVID-19, đặc biệt tại TP Đà Nẵng, nhằm bảo đảm an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và cộng đồng, Ban chỉ đạo Quốc gia điện yêu cầu giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương rà soát, củng cố và thực hiện thật nghiêm các quy định về các biện pháp phòng, và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh đã ban hành. Lập danh sách và theo dõi tất cả nhân viên y tế, người bệnh liên quan đến các thông báo khẩn của Bộ Y tế và những người có yếu tố dịch tễ.

Cùng đó, tăng cường các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ, kể cả trường hợp có tiền sử dịch tễ chưa rõ ràng để phát hiện sớm ca bệnh, cách ly kịp thời. Tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh.

Triển khai áp dụng đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch theo Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 về việc ban hành “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”, báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh. Rà soát, phát hiện toàn bộ các nguy cơ thiếu an toàn phòng chống dịch của bệnh viện và khẩn trương khắc phục các vấn đề tồn tại ngay sau khi đánh giá.

Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Thanh tra Bộ, Sở Y tế trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở y tế trực thuộc thực hiện nghiêm Công điện này; báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh, thành phố xem xét tạm dừng hoạt động các bệnh viện nếu xếp loại “không an toàn”.

Trong công điện, Ban Chỉ đạo Quốc gia nêu rõ thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoàn toàn phải chịu trách nhiệm nếu không triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phân công phụ trách.

Đến sáng 28/7, Việt Nam ghi nhận 431 ca mắc COVID-19. Trong 4 ngày gần đây, đã phát hiện thêm 15 ca mắc trong cộng đồng, trong đó có 4 nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng. Dự kiến trong những ngày gần đây sẽ phát hiện thêm nhiều ca nhiễm, không loại trừ có cả nhân viên y tế bị lây nhiễm, không chỉ ở Đà Nẵng mà cả một số địa phương khác có người liên quan đến Đà Nẵng.

Võ Thu