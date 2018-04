Sử dụng vaccine mới thay thế Quinvaxem: Trẻ đang tiêm vaccine cũ sẽ thế nào?

Tiêm vaccine cho trẻ nhỏ tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, Gia Lai. Ảnh: Võ Thu

Vaccine mới đã được thẩm định tính an toàn

Vaccine Quinvaxem được sử dụng tại Việt Nam từ tháng 6/2010 đến nay với khoảng 41 triệu liều trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng để tiêm miễn phí cho trẻ dưới 1 tuổi, giúp giảm tỷ lệ mắc các bệnh truyền nhiễm.

Hiện nay, nhà sản xuất loại vaccine này là Công ty Berna Biotech (Hàn Quốc) đã ngừng sản xuất Quinvaxem nên Bộ Y tế phải có kế hoạch chuyển sang sử dụng vaccine khác. Qua xem xét, trên thế giới hiện có 6 loại vaccine phối hợp “5 trong 1” có thành phần tương tự và được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thẩm định về tiêu chuẩn chất lượng.

Tuy nhiên, ngoài Quinvaxem đã ngừng sản xuất, 4 loại vaccine khác là: Eupenta (Hàn Quốc), DPT-HepB-Hib (Ấn Độ), Easy Five-TT (Ấn Độ) và San-5 (Ấn Độ) đều không đăng ký cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Hiện có duy nhất vaccine ComBe Five đã đạt thẩm định của WHO và vừa có trong hệ thống phân phối của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam từ tháng 5/2017.

Về tính an toàn của vaccine mới này, PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, vaccine ComBe Five có hiệu quả phòng 5 bệnh (gồm: Bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib), có thành phần và dạng trình bày tương tự như Quinvaxem (đóng gói 1 liều/lọ).

Vaccine ComBe Five đạt tiêu chuẩn tiền thẩm định của WHO và đã được sử dụng hơn 400 triệu liều tại hơn 43 quốc gia. Cụ thể, cung ứng qua UNICEF (giai đoạn 2013-2017) là 337 triệu liều để sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng ở các nước. Riêng tại Ấn Độ (nước sở tại), từ năm 2011 đến nay đã có khoảng 130 triệu liều được sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng và hơn 1 triệu liều cho tiêm chủng dịch vụ.

Tại Việt Nam, trước khi triển khai trên toàn quốc, Dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ sử dụng vaccine ComBe Five tại 4 tỉnh, gồm: Hà Nam, Bình Định, Kon Tum, Đồng Tháp. Kết quả sử dụng vaccine ComBe Five thực địa tại 4 huyện của tỉnh Hà Nam năm 2016 đã không ghi nhận bất cứ ca phản ứng nghiêm trọng nào xảy ra sau tiêm, chỉ ghi nhận một số phản ứng thông thường xuất hiện vào ngày thứ nhất sau tiêm như đau tại chỗ tiêm, quầng đỏ (tỷ lệ từ 5 đến 15%), sốt (chiếm 34-39%).

PGS.TS Trần Như Dương khẳng định, vaccine ComBE Five cũng như các vaccine khác nhập khẩu vào Việt Nam đều phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt. Các vaccine này phải được đăng ký lưu hành bao gồm những thử nghiệm cần thiết và đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định Việt Nam và Tổ chức Y tế thế giới.

Từng lô vaccine khi nhập khẩu vào Việt Nam đều được Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm y tế kiểm định, đạt tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Trẻ được tiêm như thế nào?

Để bảo đảm trẻ được tiêm chủng đầy đủ, hiện nay, vaccine Quinvaxem vẫn tiếp tục được sử dụng cho trẻ dưới 1 tuổi đến hết tháng 5/2018 trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng cho tới khi được thay thế bằng vaccine mới.

“Do ComBe Five có thành phần giống với Quinvaxem nên việc chuyển đổi rất dễ dàng, thuận tiện. Trẻ em đã được tiêm 1 hoặc 2 mũi vaccine Quinvaxem sẽ tiếp tục sử dụng vaccine ComBe Five cho các mũi tiêm tiếp theo mà không bị ảnh hưởng”, PGS.TS Trần Như Dương nói.

Điều lưu ý là, không tiêm vaccine ComBe Five cho trẻ nếu tiền sử có phản ứng mạnh đối với liều tiêm trước hoặc có phản ứng mạnh đối với vaccine bạch hầu, ho gà, uốn ván (DPT) hoặc vaccine viêm gan B, như: Sốt cao trên 39ºC trong vòng 48 giờ sau tiêm vaccine, sốc trong vòng 48 giờ sau tiêm, khóc dai dẳng trên 3 giờ trong vòng 48 giờ sau tiêm, co giật có kèm theo sốt hoặc không sốt trong vòng 3 ngày sau tiêm. Ngoài ra, hoãn tiêm ComBe Five nếu trẻ đang ốm, sốt hoặc mắc các bệnh cấp tính.

Lịch tiêm chủng vaccine ComBe Five không thay đổi so với lịch tiêm Quinvaxem. Trẻ dưới 1 tuổi cần tiêm đủ 3 mũi ComBe Five vào lúc 2, 3 và 4 tháng tuổi. Nếu trẻ bị bỏ lỡ lịch tiêm chủng thì cần được tiêm sớm vào thời gian sau đó mà không cần phải tiêm lại từ đầu. Vaccine ComBe Five được triển khai tiêm miễn phí tại tất cả các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên toàn quốc và tại một số điểm tiêm chủng dịch vụ.

PGS.TS Trần Như Dương nói: “Bộ Y tế khuyến cáo các bậc cha mẹ tiếp tục đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng để phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”. u

Tháng 4/2018, vaccine Sởi - Rubella do Việt Nam sản xuất sẽ được sử dụng trên quy mô toàn quốc. Vaccine bại liệt tiêm sẽ được triển khai quy mô nhỏ tại 4 tỉnh Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Gia Lai, Vĩnh Long từ tháng 6/2018. Từ tháng 8/2018, trẻ sẽ được tiêm một mũi vaccine IPV lúc 5 tháng tuổi trong tiêm chủng thường xuyên. Theo WHO, những quốc gia đang sử dụng vaccine bại liệt uống bOPV thì cần sử dụng thêm một liều vaccine bại liệt tiêm cho trẻ dưới 1 tuổi trong lịch tiêm chủng thường xuyên. Vaccine bại liệt tiêm là vaccine bất hoạt, chứa các tuýp virus bại liệt đã chết, được sử dụng dưới dạng vaccine tiêm. Tiêm một mũi vaccine IPV có chứa cả 3 tuýp kháng nguyên bại liệt tuýp 1, 2 và 3 giúp tăng cường miễn dịch đối với tuýp 1 và tuýp 3, đồng thời gây miễn dịch phòng bệnh đối với tuýp 2 cho trẻ sử dụng 3 liều bOPV. Vaccine IPV sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng là vaccine của hãng Sanofik, Pháp sản xuất. Vaccine này đã được cấp phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Vaccine do Tổ chức Liên minh toàn cầu vaccine và tiêm chủng (GAVI) hỗ trợ và được cung ứng bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).

Quỳnh An