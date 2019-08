Sự cố chạy thận ở Nghệ An: Tìm ra nguyên nhân khiến 2 bệnh nhân sốc nặng

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều 30/7, 21 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thì bất ngờ có 6 người phản ứng khác thường như sốt, buồn nôn, 3 bệnh nhân phải nhập khoa hồi sức cấp cứu điều trị tích cực.

2 trong số này bệnh nhân nặng đã phải chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để cấp cứu từ chiều 31/7 theo yêu cầu gia đình. Bệnh nhân còn lại ở lại Nghệ An.

Sáng 2/8, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai - nơi có 2 bệnh nhân chuyển từ Nghệ An trong sự cố chạy thận nhân tạo xảy ra ngày 30/7- cho biết, 2 bệnh nhân này đã ổn định, qua cơn nguy kịch.

Các bác sĩ cho biết hai bệnh nhân nặng được chuyển vào viện Bạch Mai trong tình trạng toan chuyển hoá, suy đa tạng. Ngay lập tức bệnh nhân được bù dịch, cung cấp oxy, sử dụng kháng sinh phổ rộng, hồi sức tích cực và lọc máu lên tục.

1 trong 2 bệnh nhân chạy thận được chuyển từ Nghệ An đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

"Sau 2 ngày điều trị, sáng nay cả 2 bệnh nhân diễn biến tốt hơn, các chỉ số sinh tồn khá tốt, mạch, huyết áp ổn định, nhiệt độ 37,5 độ C. Cả hai đã thoát sốc, diễn biễn theo thuận lợi. Có thể xuất viện trong vài ngày tới" - TS Cơ nói.

Bệnh viện Bạch Mai cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là hai bệnh nhân nặng bị sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết. Các bác sĩ cũng xác định được loại vi khuẩn đó - Bukhodelria cepacia. Các bác sĩ cũng thông tin kháng sinh ban đầu phù hợp với kết quả cấy máu của bệnh nhân.

TS Đào Xuân Cơ - Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

"Sau khi rà soát lại toàn bộ quy trình, cho thấy Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm đúng quy trình, sục rửa đường ống đúng thời hạn. Sự cố này do nhiều yếu tố, các đơn vị liên quan đang tiếp tục tìm xem nguyên nhân từ đâu" - TS Cơ cho hay. Đồng thời, Bệnh viện Bạch Mai cũng đã tư vấn cho Nghệ An lập hội đồng khoa học để đánh gía toàn bộ vụ việc.



Liên quan đến vấn đề này, Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh tạm dừng hoạt động lọc máu chạy thận làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố để xảy ra những trường hợp "sốc". Ngay sau khi sự cố xảy ra, Sở Y tế cùng Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An mời 2 chuyên gia từ Bệnh viện Bạch Mai vào tìm rõ nguyên nhân và khắc phục.

Cùng với đó, điều xe cứu thương chở hơn 100 bệnh nhân đang điều trị tại đây sang chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa 115, Bệnh viện Giao thông Vận tải Vinh, Bệnh viện Quân y 4 thực hiện lọc máu.

Võ Thu