Sau 4 ngày sốt cao, bác sĩ phải mở hộp sọ cứu sống bé 13 tuổi

Trước đó, người nhà đưa bé L.Q.H (13 tuổi, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) nhập viện Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM trong tình trạng sốt cao kéo dài, đau đầu kèm nôn ói. Lúc nhập viện em bị lơ mơ, không tiếp xúc, toàn thân bị co gồng, méo miệng do thần kinh mặt bị tổn thương, tay chân yếu liệt. Bé rơi vào tình trạng hôn mê do phù não.

Sau khi được chỉ định siêu âm và chụp CT, bác sĩ phát hiện có một lượng lớn mủ tụ dưới màng não làm chèn ép não, thậm chí đè xẹm não thất bên phải. Trước tình huống này, ê-kíp cấp cứu đã quyết định mổ não khẩn cấp để tháo rửa, dẫn lưu mủ ra bên ngoài và mở sọ não để giảm áp.

Bé trai đã tỉnh sau ca phẫu thuật phức tạp. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Nguyễn Duy Khải, khoa Ngoại thần kinh cho biết, mở hộp sọ giải áp nhằm để não bớt phù. Phần não bị phù sẽ ép phần não lành và sẽ gây tổn thương nặng hơn.

“Não phù giống như cơm khi sôi phải bỏ nắp để nước bớt trào ra ngoài nên hộp sọ cũng tương tự vậy. Các trường hợp như bị chấn thương sọ não, nhiễm trùng hệ thần kinh trung ương, phù não, mất sọ, hư sọ, máu tụ… mới được bác sĩ chỉ định mở hộp sọ”, bác sĩ Dũng lý giải thêm.

Bác sĩ phẫu thuật cho hay, lượng mủ tụ dưới màng não của bệnh nhi rất nhiều, nó bao phủ khoang dưới màng cứng, vàng như lớp phô mai tan chảy, chèn ép các mô não. Trường hợp này cực kì nguy cấp do bị viêm màng não.Kiểm tra dịch não tủy kết quả cho thất lượng protein tăng cao 4-5 lần so với trẻ bình thường, bạch cầu lấp đầy não tủy…. Tình trạng này sẽ khiến bệnh nhân dẫn đến tử vong rất nhanh.

Sau mổ, bệnh nhi được dùng kháng sinh đặc biệt để thấm vào màng não với liều cao hơn bình thường. Qua 2 tuần bé đã tỉnh lại, nhận biết người thân, cử động được tay chân bị yếu liệt.

Theo Phan Nhơn/Vietnamnet