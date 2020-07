Sản phụ 36 tuần có khối u gan nặng 3kg sinh con khỏe mạnh

BV Bạch Mai mới đây đã cấp cứu cho một sản phụ mang thai ở tuần 36 có khối u trong gan kích thước lên tới 18cm. Khối u lại thuộc thể hiếm gặp ở Việt Nam, thể sarcoma tổ chức liên kết của gan khiến tình trạng của hai mẹ con nguy kịch. Sản phụ là Lưu Thị D. (32 tuổi, ở Thuận Thành, Bắc Ninh).

Lần mang này, đến tháng thứ 5 chị thấy tình trạng đau tức vùng trên ức, khó thở, có cơn đau. Thời điểm đó đúng đợt dịch COVID – 19 đang căng thẳng, Bệnh viện Bạch Mai bị phong tỏa nên chị không ra Hà Nội khám. Đến tuần thai thứ 36, những dấu hiệu này tăng nặng, chị vào đăng ký sinh ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ngay sau đó, bác sĩ chuyển chị sang Bệnh viện Bạch Mai.

Các bác sĩ khám lại cho bệnh nhân D. Ảnh: BVCC

Bệnh nhân D. nhập viện trong tình trạng đau bụng và đau tức vùng ngực trên sản phụ có thai 37 tuần. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện chị có khối u kích thước 18cm trên gan trái gây nguy hiểm cho hai mẹ con bất cứ lúc nào. Ngay sau đó, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức một cuộc hội chẩn toàn viện bao gồm các chuyên gia đầu ngành do GS.TS Nguyễn Gia Bình chủ trì. Các bác sĩ quyết định đình chỉ thai nghén để cứu cả mẹ và con.

BS Trần Quế Sơn - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa liên quan là Nhi, khoa Sản, khoa Ngoại, khoa Nhi, khoa Gây mê hồi sức, Trung tâm Huyết học truyền máu - Bệnh viện Bạch Mai… bệnh nhân đã được phẫu thuật sớm. Sau 30 phút, kíp mổ của khoa Sản đã lấy ra bé gái nặng 3kg và tiến hành cắt tử cung cho bệnh nhân vì tử cung co hồi không tốt. Sau khi Khoa Sản mổ bắt thai, kíp mổ của Khoa Ngoại tiến hành cắt gan trái theo phương pháp Tôn Thất Tùng. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công cắt khối u nặng 3 kg trên gan trái của bệnh nhân.

"Để thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân, các bước được sắp xếp theo trình tự như sau: Khoa Sản sẽ mổ đẻ để lấy thai nhi, cứu con. Trong quá trình mổ, nếu có diễn biến bất thường như tử cung co hồi không tốt thì sẽ sẵn sàng để cắt tử cung. Sau đó Khoa Ngoại sẽ tiến hành mổ cùng thì để cắt gan trái có khối u. Do khối u to và phải cắt một lượng gan tương đối lớn lại nằm trên cơ thể môt thai phụ mang thai ở tuần thứ 37 nên trong quá trình thực hiện phải rất thận trọng từ kíp mổ sản đến kíp mổ ngoại đế tránh những biến chứng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào" – BS Sơn cho hay.

Em bé sau khi được mổ lấy ra đã được chuyển xuống chăm sóc tại Khoa Nhi. Cháu bé ăn ngủ tốt và các chỉ số đều bình thường nên cháu đã được xuất viện về nhà. Chị D sau hậu phẫu cũng hồi phục tốt và được ra viện vào ngày 30/6. Tuy nhiên, chị D vẫn cần theo dõi tiếp để có phát đồ điều trị tốt nhất theo diễn tiến của bệnh.

Khối u gan 3kg được lấy ra từ bệnh nhân D. Ảnh BV

TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, BV Bạch Mai cũng cho biết, với trường hợp như bệnh nhân D việc tiên lượng, đánh giá đúng tình trạng bệnh nhân, khẩn trương đưa ra phương án xứ trí kịp thời, hợp lý là điều kiện tiên quyết để cứu cả mẹ và con.

Qua đây, bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần lưu ý đi khám sức khỏe định kỳ theo hướng dẫn của các chuyên gia sản khoa. Các bệnh lý và biến chứng sản khoa là điều có thể xảy ra bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ và khi sinh nở. Trong quá trình mang thai, nếu có dấu hiệu bất thường cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán, điều trị kịp thời tránh các biến chứng không đáng có ảnh hưởng đến cả mẹ và con.

P.Thuận