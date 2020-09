Được biết, trong đợt đầu tiên các đối tượng được ưu tiên gồm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và một số trường hợp đặc biệt khác.

Để đảm bảo công tác vận chuyển công dân được an toàn, lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an ninh trật tư, an toàn giao thông. Cùng với đó, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều phương án và tuân thủ các nguyên tắc, quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.



200 công dân Quảng Bình được đón về quê cách ly COVID-19 từ TP. Đà Nẵng.

Trong quá trình di chuyển về địa phương từ TP. Đà Nẵng, các công dân đã được các cơ quan chức năng cung cấp đồ ăn, nước uống và đáp ứng những nhu cầu cần thiết.



Theo đó, 200 công dân này sẽ được cách ly y tế tập trung và theo dõi sức khỏe thường xuyên theo đúng quy định của Bộ Y tế sau khi trở về Quảng Bình.

Đình Hùng