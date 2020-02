Phú Thọ bác tin đồn người phụ nữ mắc COVID-19 sau khi tới "điểm nóng" Bình Xuyên dự đám cưới

Tối 13/2, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, theo kết quả xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đến 17 giờ chiều nay, trường hợp bà Bùi Thị S, sinh năm 1962, tại phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ có kết quả âm tính với virus gây COVID-19.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xôn xao tin đồn về trường hợp trên mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra COVID-19.

Trong ngày 13/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc đã ký công văn hoả tốc gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Phú Thọ báo cáo về trường hợp này.

Kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 của bà S bác tin đồn mắc bệnh.

Theo đó, từ đầu vụ dịch COVID-19 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ luỹ tích có 19 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 được cách ly, theo dõi tại Trung tâm cách ly tập trung - Bệnh viện Đa khao tỉnh.

Trong đó, 14 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Đến trưa 13/2, chỉ còn 5 người nghi ngờ đang tiếp tục được cách ly, theo dõi. Trong đó có 2 người ở huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ. 1 người có địa chỉ ở Hà Bắc, Trung Quốc; 2 người ở Việt Trì, Phú Thọ.

Trong số 2 người ở Việt Trì, có bà S. Kết quả điều tra, giám sát cho thấy, hôm 5/2, bà S cùng chồng về huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. 2 ngày sau, vợ chồng bà đi ô tô sang xã Liên Châu, huyện Bình Xuyên (cách chừng 3km) dự đám cưới cháu gái.

Đồ hoạ: Hoàng Việt

Đến ngày 11/2, bà S huyết áp tăng, sốt 38,8 độ C được con gái đưa vào Bệnh viện tỉnh khám. Lúc đó, bà tỉnh táo, không ho, không khó thở, sốt 38,3 độ C. Do có yếu tố đi về từ vùng dịch (huyện Bình Xuyên) nên bà S được chuyển tới cách ly, theo dõi, điều trị tại Trung tâm cách ly tập trung.

Trưa 12/2, bà được lấy mẫu bệnh phẩm. Tới chiều 13/2, kết quả cho thấy bà âm tính với COVID-19.

Hiện bà S không sốt, không ho, không còn dấu hiệu mắc COVID-19. Trước khi bà S có kết quả âm tính, những người tiếp xúc gần với bà được tổng hợp danh sách và hướng dẫn áp dụng các biện pháp cách ly tại cộng đồng theo đúng quy định.

Võ Thu