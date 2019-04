Phẫu thuật tim kết hợp tạo hình khí quản cho bé trai 11 tháng tuổi

Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, các bác sĩ Khoa Tim mạch đã phát hiện bệnh nhi mang trong người cùng lúc 2 dị tật khó là bệnh tim bẩm sinh và dị dạng khí quản .

Kết quả siêu âm tim cho thấy: bệnh nhi bị thông liên thất kích thước lớn gây tăng áp động mạch phổi nặng và giãn lớn buồng tim làm giảm chức năng co bóp của tim. Bên cạnh đó, kết quả nội soi đường thở cũng ghi nhận tình trạng hẹp khí quản (đường thở) trên 50% khiến bệnh nhi thường xuyên bị viêm phổi và khò khè.

Theo ThS.BS Hồ Văn Anh Dũng, Trưởng đơn vị phẫu thuật tim hở, bệnh nhi cần phải được phẫu thuật tim hở đóng thông liên thất sớm để làm giảm tình trạng tăng áp lực động mạch phổi và giãn các buồng tim gây giảm chức co bóp của tim. Nhưng do có thêm tình trạng hẹp khí quản bẩm sinh, bệnh nhi có thể trở nặng hơn nếu chỉ can thiệp mổ tim đơn thuần. Hoặc nếu bệnh nhi may mắn vượt qua được cuộc mổ tim thì sau này phẫu thuật tạo hình khí quản sẽ rất khó. Lý tưởng nhất là thực hiện 2 phẫu thuật trong 1 lần mổ. Tuy nhiên, bình thường phẫu thuật tạo khí quản đơn thuần đã tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ cho bệnh nhi huống chi phải thực hiện 2 phẫu thuật cùng một lúc.

ThS.BS Nguyễn Trần Việt Tánh, Phụ trách lĩnh vực phẫu thuật khí quản chia sẻ: bệnh nhi tạm thời qua được đợt viêm phổi, tổng trạng khá lên rất nhiều. Do đó, nếu chỉ nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra sau mổ cũng khiến các bác sĩ và người nhà vô cùng phân vân. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm và những kết quả khả quan về các trường hợp tạo hình khí quản tại bệnh viện, các bác sĩ đã quyết định thực hiện phẫu thuật kết hợp sửa 2 dị tật khó cùng lúc để giúp bệnh nhi trở về cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Ekip phẫu thuật tim hở và khí quản đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Sau hơn 3 giờ phẫu thuật, bệnh nhi đã có được trái tim và đường thở hoàn chỉnh và chuyển qua hồi sức một cách an toàn.

Tình trạng bệnh nhi sau mổ khá ổn định và được cai máy thở sau 2 ngày theo dõi tại hồi sức. Hiện, bệnh nhi đã bước ngày hậu phẫu thứ 7, hồi phục tốt và chuẩn bị xuất viện.

Theo VTV