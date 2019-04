Phát hiện cơ sở "chui" chữa bách bệnh bằng... nước lã và nghe thầy hát!

Theo thông tin ban đầu, vào cuối chiều 8/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch... tiến hành kiểm tra cơ sở chữa bệnh do ông Trịnh Xuân Vượng làm chủ (địa chỉ tại tổ 8, khu phố 2, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở của ông Vượng có biểu hiện dùng phương pháp mê tín dị đoan chữa bệnh cho nhiều người.

Người bệnh uống nước lã để trị bệnh

Cụ thể, lúc kiểm tra tại cơ sở đang có 8 bệnh nhân đang nằm, ngồi chữa bệnh ngay trước sân nhà ông Vượng. Các bệnh nhân chữa bệnh ở đây mắc các bệnh về xương khớp, ung thư … nhưng ông Vượng dùng phương pháp trị bệnh không cần thuốc.

Bệnh nhân phải thực hiện các thao tác nằm, ngồi dưới sân nhà để hút âm khí trong người ra, nghe Phật pháp, uống nước lã và nghe ông Vượng hát sẽ khỏi bệnh. Ông Vượng còn cho biết có khả năng chữa khỏi bách bệnh, đặc biệt là bệnh AIDS.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở chữa bệnh này chưa xuất trình được bất kỳ giấy phép hành nghề khám, chữa bệnh nào theo quy định.

Lực lượng chức năng cũng đã lấy mẫu nước mà ông Vượng cho bệnh nhân uống để kiểm nghiệm, đồng thời yêu cầu ông Vượng chấm dứt hoạt động chữa bệnh để cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo Hằng