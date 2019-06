Nữ điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân bóp cổ, đấm túi bụi vẫn chưa hết sốc

Không giấu được bức xúc trước clip nữ nhân viên y tế ở Quỳ Châu (Nghệ An) bị một nhóm người nhà bệnh nhân bóp cổ, ép vào tường hành hung tới mức phải nhập viện BVĐK tỉnh điều trị, sáng 25/6, ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho rằng: Đây là vụ việc mang tính chất hung hãn, không chấp nhận được.

Theo Vụ trưởng Vụ Pháp chế, dù đã áp dụng nhiều biện pháp đảm bảo an ninh, nhưng việc hành hung nhân viên y tế đang tận tâm cứu chữa người bệnh, nhất là khi cấp cứu vẫn cứ xảy ra. Điều đó cho thấy truyền thông giáo dục, thuyết phục răn đe chưa đủ mạnh ở trong ngành Y tế.

"Tôi nghĩ cần mạnh mẽ hơn" - ông Quang chia sẻ và cho rằng một nguyên nhân khác là các chế tài cũng chưa đủ mạnh, nếu mạnh mẽ hơn thì sẽ ngăn chặn tốt hơn những hành vi này. "Phải nêu đích danh tên tuổi, địa chỉ, hình ảnh những đối tượng này lên thông tin đại chúng để thấy sự sai trái trong hành vi, đủ sức mạnh giáo dục, răn đe, ngăn chặn hành vi tương tự" - TS Quang nói.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Báo Nghệ An

Vụ trưởng Pháp chế cũng mong muốn một hình ảnh đối lập khi cũng chính côn đồ đó, khi đánh nhân viên y tế thì hung hăng, bạo lực, nhưng khi ra phiên toà thì cúi đầu nhận tội, sợ sệt. "Tôi nghĩ hình ảnh đó sẽ rất thuyết phục" - ông Quang nói.

Về việc xử lý những kẻ hành hung nhân viên y tế, ông Quang cho hay về nguyên tắc phải xác định tỷ lệ thương tích của nhân viên y tế bị hành hung đến đâu để có thể truy cứu và xử lý trách nhiệm hình sự của kẻ hành hung.

"Nhưng trong ứng xử cuộc sống, nhất là với phụ nữ, dù không phải là nhân viên y tế mà cư xử giao tiếp bằng nắm đấm thì đã không thể chấp nhận được" - ông Quang nói.

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xác minh sự việc và sử lý nghiêm đối tượng hành hung 1 điều dưỡng của Trung tâm y tế huyện Quỳ Châu vào ngày 21/6.

Được biết, đối tượng hành hung tên Dũng, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu. Người dân ở đây thường gọi đối tượng này là “Dũng Dần”. Đây là đối tượng cộm cán, trước đây hai vợ chồng có của hàng cầm đồ trên địa bàn.

Hình ảnh camera ghi lại chị Phương (áo trắng góc trái màn hình) bị hành hung. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, tối 21/6, trung tâm này tiếp nhận bệnh nhân bị vết thương ở bàn tay do một nhóm thanh niên đưa vào viện. Nhóm này đưa bệnh nhân đi thẳng vào khu vực phòng tiểu phẫu của Khoa Ngoại. Thời điểm này, phòng tiểu phẫu đang khóa nên nhóm người đứng ngoài chửi bới. Nghe tiếng ồn, kíp trực Khoa Ngoại Sản đi sang, xem xét tình hình và đưa bệnh nhân vào Phòng tiểu phẫu để kiểm tra và xử lý vết thương.

Mặc dù kíp trực có mặt kịp thời và không hề có phản ứng gì trước những lời lẽ và hành động của nhóm thanh niên nhưng có một đối tượng có những lời lẽ xúc phạm đến các cán bộ y tế.

Sau khi đưa bệnh nhân vào trong phòng tiểu phẫu, kíp trực gồm 1 bác sỹ và 2 điều dưỡng đều vào làm thủ thuật cho bệnh nhân. Khoảng 5 phút sau, có 1 bệnh nhân khác lại vào viện (bệnh nhân này không liên quan nhóm trước). Do đang làm thủ thuật nên bác sỹ Lô Thanh Ngọc cử điều dưỡng Nguyễn Thị Phương ra đón và xem xét bệnh nhân.

Khi ra khỏi phòng tiểu phẫu, do có nhiều người đang ở khu vực nên điều dưỡng Phương đi tìm bệnh nhân. Nhóm thanh niên lại tiếp tục có lời lẽ xúc phạm điều dưỡng Phương. 2 nam, nữ thanh niên trong nhóm đã tiến tới dùng chân đạp, tay đấm, túm tóc, bóp cổ điều dưỡng này. Sau khi có cán bộ y tế, bảo vệ đến can ngăn thì hai đối tượng mới dừng lại và bỏ đi.

Bị hành hung, điều dưỡng Nguyễn Thị Phương tinh thần hoảng loạn, hoa mắt chóng mặt, có vết bầm tím ở mặt, bụng và lưng, đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị và theo dõi. Hiện Công an huyện Quỳ Châu đã vào cuộc điều tra, xử lý.

Thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số vụ bạo hành xảy ra trong năm 2017-2018 nhiều hơn so với các năm trước. Năm 2017 xảy ra 13 vụ, trong khi cả 3 năm 2014 - 2015 - 2016 tổng cộng 12 vụ. Bạo hành chủ yếu ở bệnh viện tuyến tỉnh (60%), 20% ở tuyến trung ương. 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% là điều dưỡng. Tới 90% vụ bạo hành xảy ra khi bác sĩ đang cấp cứu, chăm sóc cho bệnh nhân, 60% xảy ra khi thầy thuốc đang giải thích cho bệnh nhân, người nhà.

