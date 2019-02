Nuôi sống thành công trẻ sinh non 25 tuần tuổi chỉ nặng 800 gram

Sau hơn 3 tháng nuôi dưỡng, cân nặng của bé đạt được 2,6kg. Ảnh: BV Sản Nhi Nghệ An

Trước đó, ngày 28/10/2018, khoa Sản, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận sản phụ Trần Thị Quỳnh Chi (trú tại phường Hà Huy Tập, TP. Vinh, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng thai non 25 tuần tuổi có dấu hiệu rò ối, đau bụng dữ dội, nhập viện chuyển dạ sinh non.

Sản phụ được các bác sĩ thăm khám và quyết định để sinh con tự nhiên. Cháu bé sinh ra chỉ nặng 800 gram trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái, khóc yếu, nhịp tim đập rời rạc và phản xạ yếu do hệ thống hô hấp chưa hoàn thiện, xuất hiện bệnh lý về mắt của trẻ sinh non, được gia đình đặt tên là Phan Nhật M.

Ngay sau sinh, bé được hồi sức sơ sinh, thở áp lực dương liên tục qua đường mũi (CPAP) ngay tại phòng sinh và được đưa vào phòng Hồi sức sơ sinh. Tại đây, ngay lập tức bé được nằm giường sưởi, bơm surfactant và thở CPAP để điều trị suy hô hấp, dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần.

Niềm vui của gia đình khi đón bé xuất viện khỏe mạnh

Theo Ths.Bs Nguyễn Thị Thùy Linh - khoa Hồi sức sơ sinh, đây là trường hợp rất đặc biệt. Đội ngũ các y, bác sĩ đã phải thực hiện cấp cứu cho trẻ ngay tại phòng sinh của khoa Sản. Ngoài việc huy động tối đa trang thiết bị hiện đại nhất hiện có, trong quá trình điều trị và nuôi dưỡng cho trẻ, các y, bác sĩ đã phải phối hợp với các đồng nghiệp ở nhiều chuyên khoa lẻ trong bệnh viện để có được phương pháp điều trị và nuôi dưỡng cho trẻ tốt nhất.

Việc điều trị, theo dõi, chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với sữa mẹ và bé đều được các y, bác sĩ nuôi dưỡng, chăm sóc chi tiết, tỉ mỉ hoàn toàn trong lồng kính và được kiểm soát với chế độ đặc biệt nghiêm ngặt. Sau hơn 3 tháng nuôi dưỡng, cân nặng của bé đạt được 2,6 kg.

"Để có được những thành công trên, bệnh viện đã áp dụng những thành tựu y học vào chăm sóc trẻ như hồi sức ngay từ phòng đẻ, chống suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở, lồng ấp cách ly môi trường; chống nhiễm trùng nhiều tầng; nuôi dưỡng tĩnh mạch sớm...", Ths.Bs Thùy Linh chia sẻ.

Theo Thế giới Tiếp thị