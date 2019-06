Nhức đầu kéo dài, cảnh giác bệnh dị dạng mạch máu não

Bệnh nhân là chị Lê Thị Hồng Vĩ (32 tuổi, ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng) sau hàng chục năm thường xuyên chịu đựng những cơn đau đầu triền miên, đã đi khám bệnh nhiều nơi nhưng tình trạng nhức đầu vẫn không cải thiện. Chị Vĩ đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng khám và phát hiện ra khối dị dạng động - tĩnh mạch não (AVM), kích thước rất lớn, lưu lượng cao và có giả phình. Tình trạng trên khiến nguy cơ vỡ khối dị dạng mạch não rất cao, có khả năng đe dọa tính mạng.

Trước khi đến Vinmec khám, không ít lần chị Vĩ đã phải cấp cứu vì các cơn đau đầu, kèm theo chóng mặt. Mỗi lần căng thẳng công việc các cơn đau lại tăng lên. “Sống chung với đau đã trở thành một phần cuộc sống. Tôi đi khám ở nhiều nơi nhưng thông thường các bác sĩ chẩn đoán rối loại tiền đình kê thuốc bổ não nên chỉ đỡ được thời gian rất ngắn” - Chị Vĩ cho biết thêm.

Các bác sĩ Vinmec Đà Nẵng tiến hành ca can thiệp mạch não đầu tiên cho chị Hồng Vĩ

Khai thác đầy đủ tiền sử “đặc biệt” đau đầu từ nhỏ của chị Vĩ, với kinh nghiệm dày dạn về lĩnh vực nội thần kinh - đột quỵ, cùng với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hiện đại (MRI 3.0, CT 640 dãy, DSA full option…), các bác sĩ Vinmec Đà Nẵng đã chẩn đoán chính xác bệnh dị dạng mạch máu não và chỉ định điều trị bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Đây là phương pháp xâm nhập tối thiểu, người bệnh không cần phải mở sọ, có thể không cần gây mê nên hạn chế được các tai biến, biến chứng. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật cao, thủ thuật viên phải có kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, đồng thời tổ chức đầy đủ e kip và các phương tiện hiện đại mới có thể triển khai. Hiện nay, tại khu vực miền Trung mới có số ít bệnh viện thực hiện được kỹ thuật này. Tại Bệnh viện Vinmec Đà Nẵng, đây là ca can thiệp nội mạch đầu tiên được thực hiện thành công bởi ê kíp can thiệp mạch não của TS.BS Tôn Thất Trí Dũng.

Ngay sau can thiệp, chị Vĩ đã cải thiện nhiều tình trạng nhức đầu, đi lại bình thường, sức khỏe hồi phục tốt, “Từ khi có ý thức về đau, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mình đang được giải thoát khỏi bệnh đau đầu”- chị Vĩ chia sẻ. Hiện tại, do khối dị dạng quá lớn, các kế hoạch điều trị loại bỏ hoàn toàn khối dị dạng đang được thực hiện tiếp theo.

Chị Lê Hồng Vĩ với trạng thái sức khỏe thoải mái, đã được giảm thiểu tối đa các cơn đau đầu sau khi can thiệp mạch tại Vinmec Đà Nẵng

TS.BS Tôn Thất Trí Dũng - Trưởng khoa Khám bệnh và Khoa Nội - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng cho biết: Bệnh dị dạng động tĩnh mạch não là bệnh rất nguy hiểm, khi vỡ gây tử vong rất cao và thường gặp sau bệnh phình động mạch não. Tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng khoảng 0.15% - 1.0%, có thể gặp ở độ tuổi15 - 50, nam mắc bệnh nhiều hơn nữ. Dị dạng động tĩnh mạch não tuy là bệnh nguy hiểm nhưng các triệu chứng của chúng thường rất mơ hồ (chủ yếu là nhức đầu kéo dài hoặc động kinh..) nên phần lớn bệnh nhân mắc căn bệnh này dễ bỏ sót cho đến khi khối dị dạng mạch máu não vỡ và gây nên triệu chứng cấp. Khi đó, bệnh nhân thường đến bệnh viện trong tình trạng cấp cứu như nôn mửa, nhức đầu, rối loạn ý thức, liệt tay chân và có thể đưa đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Bác sĩ Tôn Thất Trí Dũng - Trưởng khoa Khám bệnh và Khoa Nội Vinmec Đà Nẵng kiểm tra sức khỏe cho chị Vĩ trước khi xuất viện

TS.BS Dũng cũng cảnh báo những người có triệu chứng nhức đầu kéo dài hoặc có những cơn co giật … mà chưa rõ nguyên nhân, cần đi khám và tư vấn để phát hiện các bệnh lý dị dạng mạch máu não và chủ động điều trị, tránh để khối dị dạng vỡ, gây hậu quả tử vong và tàn phế rất cao.

