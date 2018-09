Người phụ nữ có ngực trái to gấp 5 lần bình thường

Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E (Hà Nội), vừa cắt bỏ trọn vẹn khối u vú to bất thường và tạo hình ngực thành công cho một bệnh nhân nữ (40 tuổi, ở Phú Thọ).

Bệnh nhân này cho biết cách đây 4 năm, chị có khối u lành tính tuyến vú bên trái, đã được xử trí cắt bỏ ở một bệnh viện tuyến trung ương. Tuy nhiên, khối u này chưa được xử lý toàn bộ mà vẫn tiếp tục phát triển.

Ca phẫu thuật cắt bỏ khối u ở ngực cho bệnh nhân kéo dài 3 tiếng. Ảnh: T.X.

Một năm nay, khối u vú bên trái tăng kích thước nhanh bất thường, khiến bộ ngực của chị bị lệch hẳn sang một bên. Điều này ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của chị, nhất là vấn đề thẩm mỹ. Ngoài ra, bệnh nhân thường xuyên có cảm giác bị đau ngực trái, lan lên vùng cổ và gây khó thở. Khi ngủ, chị cũng không thể nằm ngửa mà phải nằm nghiêng để đặt ngực “khủng” sang một bên.

Theo ThS.BS Nguyễn Đình Minh - Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Hàm mặt, Bệnh viện E, Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khỏe toàn trạng ổn định, hai bầu vú mất cân đối hoàn toàn (bên to, bên nhỏ).

Khối u vú bên trái to khổng lồ (2.700 ml) gấp 4-5 lần so với bên phải, xuất hiện nhiều mạch máu nổi trên da. Tuyến vú có khối cứng chắc, phần da và tuyến vú lành rất mỏng do bị khối u chèn ép, vú trái sa trễ ở mức độ rất phong phú đặc biệt là hệ thống tĩnh mạch, kết quả sinh thiết cho biết đây khối u lành tính tuyến vú.

“Điều đáng nói là khối u tuyến vú phát triển bất thường khiến ngực bệnh nhân chỉ còn da bọc khối u, phần nhu mô không còn lại bao nhiêu", bác sĩ Minh cho biết thêm.

Các bác sĩ đã cho bệnh nhân làm các xét nghiệm, chụp CT, sinh thiết khối u... Kết quả cho thấy đây là khối u lành tính có ranh giới rõ ràng, hệ thống cung cấp máu rất phong phú đặc biệt là hệ thống tĩnh mạch.

Sau ca phẫu thuật kéo dài trong 3 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ trọn vẹn khối u nặng gần 2.000 gram và tạo hình ngực thành công cho người phụ nữ này.

Theo Zing