Người phụ nữ có "đào tiên" khổng lồ ở Phú Thọ được... giải phóng sau thời gian dài khổ sở

Khoảng 4 năm, chị H.T.N (40 tuổi, Phú Thọ) phát hiện có khối u lành tính tuyến vú bên trái, đã cắt bỏ, tuy nhiên chưa được xử lý toàn bộ mà vẫn tiếp tục phát triển.

Một năm nay, khối u vú bên trái tăng kích thước nhanh bất thường, khiến bộ ngực của chị bị lệch hẳn sang bên trái. Điều này đã ảnh hưởng tới cuộc sống sinh hoạt, nhất là vấn đề thẩm mỹ, mặc áo nhìn rất rõ ngực bị lệch, thường xuyên có cảm giác bị đau ngực trái, đau lan lên vùng cổ và gây khó thở, khi ngủ phải nằm nghiêng để đặt bên ngực to bất thường sang một bên.

BS Nguyễn Đình Minh, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt (Bệnh viện E) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sức khoẻ toàn trạng ổn định, hai bầu vú mất cân đối hoàn toàn, khối u vú bên trái to khổng lồ (2.700ml) gấp 4-5 lần so với vú bên phải, xuất hiện nhiều mạch máu nổi trên da.

Tuyến vú có khối cứng chắc, phần da và tuyến vú lành rất mỏng do bị khối u chèn ép, vú trái sa trễ ở mức độ rất nhiều (khoảng cách đòn núm vú 40cm) tới ngang vùng rốn của bệnh nhân.

Bác sĩ Minh cho hay: “Điều đáng nói là khối u tuyến vú phát triển bất thường quá lớn khiến ngực bệnh nhân chỉ còn da bọc khối u, phần nhu mô tuyến vú không còn lại bao nhiêu".

Khối u vú bên trái của chị N to khổng lồ (2.700ml) gấp 4-5 lần so với vú bên phải. Ảnh: BVCC

Kết quả xét nghiệm, chụp CT, sinh thiết khối u cho thấy u lành tính tuyến vú. Đây là bệnh lý hiếm gặp chiếm từ 0,3 - 0,9% trong tổng số các khối u vùng vú. Việc chẩn đoán xác định bệnh lý này và thể bệnh là rất quan trọng, để từ đó các bác sĩ có thể đưa ra được phương án điều trị thích hợp. Ca phẫu thuật kéo dài trong 3 giờ, các bác sĩ đã cắt bỏ trọn vẹn khối u nặng gần 2.000 gram và tạo hình ngực thành công.

Theo BS Minh, phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cho bệnh nhân có khối u vú to bất thường khó hơn và rất khác biệt so với bệnh nhân phẫu thuật tạo hình thu gọn vú thông thường. Đó là do khối u phát triển quá lớn, gây chèn ép thiểu sản phần tuyến vú lành tính, ngoài ra các mạch máu ở vùng ngực cũng phát triển theo.

Vì thế trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ phải vô cùng cẩn trọng trong việc cầm máu và giảm thiểu khả năng gây mất máu cho bệnh nhân.

Ngoài ra, độ sa trễ tuyến vú quá lớn, đã đẩy quầng núm vú ra rất xa khiến việc tạo hình vô cùng khó khăn. Các bác sĩ phải dựng hình mạch nuôi phần tuyến vú còn lại và đơn vị quầng núm vú. Để sau khi cắt bỏ khối u, các bác sĩ vẫn có thể bảo tồn toàn bộ da tuyến vú còn lại cũng như đơn vị quầng núm vú nhằm tạo hình lại ngực cho bệnh nhân tương đồng với phần ngực bên phải.

ThS.BS Nguyễn Đình Minh khuyến cáo, bệnh lý Phyllode rất dễ nhầm lẫn sang bệnh phì đại tuyến vú, hoặc u xơ tuyến vú đơn thuần nên bệnh nhân hay “bỏ qua” các biểu hiện của bệnh hoặc cố gắng chịu đựng mà không có hướng điều trị kịp thời.

Vì thế , để chẩn đoán và điều trị đúng bệnh lý Phyllode, bệnh nhân cần nhận biết: sự phát triển lệch của tuyến vú bị khối u là trên 17% mỗi tháng (u xơ tuyến vú phát triển khoảng 2-5% mỗi tháng) tương đương trong 6 tháng tuyến vú to gấp 2-3 lần so với bên vú lành thì bệnh nhân cần đên ngay bệnh viện để được xử lý.

V.Thu