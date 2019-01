Người phụ nữ 61 tuổi bụng to như có bầu, bất ngờ khi nghe bác sĩ thông báo

Bệnh nhân Đỗ Thị Nga, 61 tuổi ở Chiêm Hoá, Tuyên Quang chia sẻ, thời gian gần đây bà thấy bụng to nhanh nhưng nghĩ do béo bụng nên bà không để ý. Thêm nữa, dù bụng to lên nhưng bà không có triệu chứng gì khác lạ, không đau đớn nên không đi khám.