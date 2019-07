Người mẹ ung thư cùng con trai Bình An lần đầu xuất viện trở về quê

Ngày 15/7, 55 ngày sau ca mổ đặc biệt, hai mẹ con bé Bình An và chị Nguyễn Thị Liên, người mẹ ung thư giai đoạn cuối, đã xuất viện về với gia đình ở Hà Nam.

Ngày 15/7 cũng là ngày dự sinh trước đó của bé Bình An. Bé chào đời khi chỉ mới 31 tuần thai, 1.500gram. Từ tuần trước, nghe tin con sắp được ra viện, người mẹ trẻ 29 tuổi hồi hộp không yên.

Chị Liên ghì chặt con, ngắm rất kỹ đứa con chị hi sinh cả mạng sống để cho con chào đời

Đây là lần thứ 2, Liên được gặp con. Lần đầu tiên là ngày 13/6, chỉ 30 phút ngắn ngủi, ngay tại phòng điều trị của bé. Lần này rất khác. Liên đi lại được, không phụ thuộc vào xe lăn hay người đỡ. Liên cười rất tươi, tự bước lên xe cấp cứu của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, di chuyển 13km từ Bệnh viện K cơ sở 3 Tân Triều lên Bệnh viện Phụ Sản.

Tóc Liên đã mọc được một chút, nhưng các đợt hoá chất lại trùi lụi tiếp. Làn da mai mái xanh xao trong lần gặp trước của người mẹ tội nghiệp cũng đỡ dần, hồng hào hơn. Hai má tròn đầy. Liên nói tròn vành rõ tiếng, khoe với PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản, người trực tiếp mổ đẻ cho chị trong ca mổ đặc biệt 55 ngày trước: "Em tăng cân nhiều".

Cả gia đình đoàn tụ lần thứ 2

Liên bình tĩnh và cười hạnh phúc. “Lần trước là cuộc gặp để hoàn thành mong nguyện của mẹ. Lần này không vội vã bởi tôi và con sẽ cùng được về nhà”, chị Liên nói.

Bé Bình An nằm trong xe đẩy, được các bác sĩ đẩy về phía bố, mẹ và chị gái. Nhìn thấy con, Liên cố gắng bình tĩnh, cười tươi. Không chờ được, chị đứng dậy, bước vội về phía con.

Chị dang tay đón đứa con trai chị sẵn sàng hi sinh cả sự sống để cho con chào đời. Miệng cười, mắt đỏ hoe, Liên cố không khóc. Bình An như cảm nhận được hơi ấm mẹ, bất giác miệng mỉm cười. Bé áp đôi má tròn vào ngực mẹ.

Hôm nay gia đình chị sẽ cùng đoàn tụ, trở về Hà Nam sau gần 2 tháng chiến đấu với bệnh tật. Sau 55 ngày, Bé Bình An khoẻ mạnh, nặng 2,4 kg, tăng 900 gram. Bình An không còn phải sử dụng thuốc điều trị, ngoại trừ bổ sung vitamin và vi chất.

Bình An tăng cần nhiều sau 55 ngày chào đời.

TS Lê Minh Trác, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc, điều trị sơ sinh, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cho biết, bé đã tự thở ổn định, liên tục 15 ngày không có cơn ngừng thở, tím tái. Bé tự bú được, tăng cân đều đặn, phản xạ sơ sinh bình thường, khám thị giác, thính giác, thần kinh chưa có biểu hiện bất thường, bệnh lý.

"Tôi không tin có ngày hôm nay", chị Liên ghì chặt con trong lòng, nói. Lần trước, tôi chỉ cần "con vuông", không cần "mẹ tròn", cứu được con là vui rồi. "Tỉnh dậy sau ca mổ, chồng bảo con ổn rồi, thế là tôi có động lực chiến đấu", Liên nói.

PGS.TS Trần Danh Cường, cho biết, ngày ông xuống viện K mổ lấy thai cho chị Liên, ông không thể tưởng tượng khi gặp sản phụ trước mổ. "Bệnh tình quá nặng nề, chỉ hy vọng cứu được con. Không ngờ, hôm nay lại được đưa Bình An về nhà với mẹ Liên", ông Cường nói.



"Hôm ngồi mổ lấy thai, bác sĩ gây mê nói nhỏ với tôi rằng phải làm nhanh không sản phụ thay đổi huyết động sẽ gây ngừng tim. Hôm 13/6, hai mẹ con được gặp gỡ đã là một kỳ tích, nay được về nhà cùng nhau là kỳ tích đặc biệt", ông Cường nói.

Chị Liên mang thai đến tháng thứ 3 thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn cuối, vẫn quyết tâm giữ lại thai nhi, chịu đau đớn và suy kiệt dần để bé chào đời an toàn.

Chiều 22/5, bé trai Đỗ Bình An mới 31 tuần thai đã chào đời bằng phương pháp sinh mổ với sự hỗ trợ của gần 20 bác sĩ đầu ngành ba bệnh viện K, Việt Đức và Phụ sản Trung ương. Ca mổ hy hữu do sản phụ phải ngồi mổ bởi ung thư vú di căn vào phổi, nếu nằm chị không thể thở được. Tên con được mẹ đặt với mong muốn con cả đời được bình an.

Trưa 15/7, chiếc xe cứu thương rời Bệnh viện Phụ sản Trung ương, đưa gia đình chị Liên về Hà Nam. Người mẹ sẽ ở cùng còn vài ngày rồi nhờ bác của bé trông nom. Dự kiến thứ 5 tuần sau, vợ chồng chị lại đưa nhau lên Bệnh viện K để tiếp tục điều trị. Mỗi tuần chị xạ trị một lần, đến nay chị đã có 6 đợt xạ trị.



"Điều kỳ diệu đã đến. Khó có thể mô tả hết được. Một bà mẹ ung thư giai đoạn cuối đáp ứng điều trị tốt. Một em bé 31 tuần tiễn triển bình thường. Sự nỗ lực kỳ diệu của các bác sĩ các bệnh viện..." - BS Cường xúc động.

Hôm nay, 15/7, sẽ là ngày đầu tiên bé Bình An và mẹ Liên được ở cạnh nhau cả ngày. Đêm nay là đêm đầu tiên, cậu con trai bé bỏng được ở trong vòng tay mẹ. Cầu mong chị bình an như cái tên chị đặt cho con.

Võ Thu