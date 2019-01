Người đàn ông bị thủng lá lách vì ngậm tăm đi ngủ

Ngày 23/1, Bệnh viện Bình Dân cho biết, vừa thực hiện phẫu thuật nội soi ổ bụng lấy dị vật là một chiếc tăm dài 6cm, hai đầu vót nhọn khỏi lá lách của một người đàn ông 46 tuổi.

Trước đó, bệnh nhân liên tục đau bên hạ sườn trái kéo dài 2 tuần mà không rõ nguyên nhân. Khi thăm khám tại một trung tâm y khoa, bác sĩ phát hiện dị vật có hình nhọn cắm vào rốn lách, nguy cơ xuyên thủng động mạch lách.

Ngay lập tức, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại BV Bình Dân (TP.HCM). Đến lúc này, người đàn ông mới nhớ ra rằng, sau một lần nhậu cùng bạn bè, do say nên đã ngủ quên mà vẫn ngậm tăm.

Cây tăm ghim thủng lá lách được chụp bằng ảnh nội soi. Ảnh: BSCC

Các bác sĩ khoa ngoại Gan-Mật-Tụy sau khi thăm khám, nhận định đây là một trường hợp dị vật đường tiêu hóa đâm xuyên lách vô cùng hiếm gặp.

Để nhanh chóng loại bỏ dị vật cùng các nguy cơ cho người bệnh, ê-kíp phẫu thuật quyết định tiến hành phẫu thuật nội soi để rút dị vật cho người bệnh. Sau gần 2 giờ nỗ lực tìm kiếm cẩn thận vì lá lách vốn là một nội tạng chứa đầy máu, chỉ cần sơ sẩy là có nguy cơ xuất huyết ồ ạt phải chuyển mổ mở, cuối cùng các bác sĩ đã rút được dị vật là cây tăm xỉa răng dài 6cm.

Ngay tại thời điểm rút được cây tăm, dịch mủ đục vốn do cơ thể phản ứng với dị vật đã trào ra, đây cũng là một trong các lý do khiến ông H. đau âm ỉ liên tục 2 tuần. Tất cả phòng phẫu thuật đều phấn khởi khi lấy được dị vật an toàn được đồng thời vẫn giữ được lá lách toàn vẹn cho người bệnh.

Bệnh nhân khỏe mạnh sau khi mổ gắp dị vật. Ảnh: BSCC

Trong năm 2018, Bệnh viện Bình Dân tiếp nhận điều trị cho hơn 20 trường hợp nuốt các dị vật như tăm, xương cá, xương gà, xương heo. Đáng lưu ý hầu hết các trường hợp nuốt phải tăm xỉa răng mà không biết mình đã nuốt phải dị vật vốn quen thuộc nhưng vô cùng nguy hiểm này.

Các bác sĩ Bệnh viện Bình Dân khuyến cáo người dân cần lưu ý khi ăn uống, đặc biệt là cần bỏ các thói quen như nhai xương, ngậm tăm. Khi vừa nuốt phải xương tuyệt đối không cố nuốt thêm thức ăn, uống nước với mục đích làm “trôi” vì dị vật có khả năng gây tổn thương niêm mạc ống tiêu hóa dẫn tới nhiễm trùng và gây biến chứng nguy hiểm.

Trong trường hợp này người bệnh nên đến bệnh viện để thăm khám và thực hiện một số khảo sát hình ảnh để chẩn đoán.

Những người bệnh đau khu trú, âm ỉ bụng, cần gặp gỡ một bác sĩ chuyên khoa ngoại tổng quát để tìm rõ nguyên nhân và điều trị triệt để như ca hiếm gặp nêu trên.

