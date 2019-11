Ngừng sử dụng thuốc gây tê tủy sống Bupivacain

Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu tất cả các đơn vị y tế công lập, bệnh viện đa khoa ngoài công lập trên địa bàn tỉnh ngừng sử dụng thuốc gây tê Bupivacain.

Hôm nay (21/11), ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam đã ký văn bản về việc tạm thời ngừng sử dụng thuộc Bupivacain WPW Spinal 5,5% Heavy (gọi tắt là thuốc Bupivacain) do Ba Lan sản xuất.



Thuốc gây tê Bupivacain. Ảnh minh họa

Theo đó, ngày 20/11, trên nhiều tờ báo, đã phản ánh trường hợp sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Phụ nữ TP Đà Nẵng 2 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nguy kịch trong việc gây tê bằng thuốc Bupivacain do Công ty CP Dược phẩm Trung ương CPCI – Chi nhánh Đà Nẵng cung ứng.

Sở Y tế Quảng Nam yêu cầu các đơn vị y tế công lập, các bệnh viện đa khoa ngoài công lập ngừng sử dụng thuốc Bupivacain trong thời gian chờ kết quả trả lời mẫu kiểm nghiệm thuốc này của Viện Kiểm nghệm Trung ương.



Đối với trường hợp có nghi ngờ liên quan đến thuốc sử dụng trong quá trình điều trị cho các sản phụ, cần chỉ đạo đơn vị lập báo cáo phản ứng có hại của thuốc theo hướng dẫn, khẩn trương gửi về Trung tâm DI&ADR quốc gia, Cục Quản lý Dược, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và Vụ Sức khoẻ bà mẹ và trẻ em.



Số thuốc gây tê nghi có liên quan tới vụ sản phụ tử vong còn lại được niêm phong và để tại BV Phụ nữ TP Đà Nẵng. Ảnh T.A





Sở cũng yêu cầu các đơn vị tuân thủ phác đồ, quy trình, quy định chuyên môn kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho người bệnh, giảm thiểu tai biến và sự cố y khoa xảy ra.

Cũng trong ngày hôm nay (21/11), Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Nguyễn Phước Tồn, xác nhận, từ tháng 4/2019, Sở Y tế Cần Thơ đã có công văn về việc thay thế thuốc trúng thầu, loại dùng gây tê tủy sống, từ thuốc do Ba Lan sản xuất sang loại do Pháp sản xuất.

Cụ thể, trong công văn, Sở Y tế Cần Thơ cho biết qua xem xét hồ sơ liên quan nhà thầu cung cấp thì sản phẩm thuốc trúng thầu Bupivacaine wpw spinal 0 ,5% heavy (Bupivacain 0,5% 20mg/4ml) sản xuất tại Ba Lan và thuốc thay thế Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml (Bupivacain 0,5% 20mg/4ml) sản xuất tại Pháp có thành phần công thức giống nhau. Cùng chỉ định điều trị và cùng nhóm tiêu chuẩn kỹ thuật nhóm I generic. Trong quá trình sử dụng thuốc trúng thầu Bupivacaine wpw spinal 0,5% heavy tại một số địa phương như Long An, Bến Tre, Cần Thơ… thì hiệu quả giảm đau của thuốc không hoàn toàn, làm tụt huyết áp kéo dài. Một số trường hợp gây ra sốc, co giật (theo báo cáo của Hội gây mê khu vực phía Nam và một số bệnh viện tại Cần Thơ).

"Vì vậy, để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và đủ thuốc trong điều trị bệnh, Sở Y tế - chủ đầu tư chấp thuận theo đề nghị của Công ty CPDP Trung ương CPCI được thay thế thuốc trúng thầu Bupivacaine wpw spinal 0, 5% heavy bằng thuốc Bupivacaine for spinal anaesthesia Aguettant 5mg/ml với giá bằng giá trúng thầu cho đến khi có sự chỉ đạo của Cục Quản lý dược Bộ Y tế" - công văn nêu.

Minh Trang