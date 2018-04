Ngoạn mục pha cứu một người nước ngoài bị nhồi máu cơ tim trong ngày du lịch đầu tiên ở Việt Nam

Ngày 10/4, Bệnh viện E thông tin, Trung tâm Tim mạch viện này vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân Zhou Yao Min (63 tuổi, ở TP Trường Xuân, Trung Quốc) bị nhồi máu cơ tim rất nặng.

Bệnh nhân Min nhập viện trong tình trạng đau ngực trái điển hình, khó thở. Các chỉ số huyết áp giảm, nhịp không đều, có ngoại tâm thu thất. Bệnh nhân được chỉ định làm các xét nghiệm cần thiết. Kết quả cho thấy chỉ số Troponin T tăng gấp 100 lần so với chỉ số bình thường. Khả năng bệnh nhân bị hoại tử cơ tim do tắc nhánh động mạch vành có diện tưới máu rộng.

May mắn là bệnh nhân được cấp cứu trong giờ đau ngực thứ 4, vẫn nằm trong ngưỡng thời gian “vàng” để cứu sống quả tim.

Tiến hành siêu âm tim cho thấy, bệnh nhân có hiện tượng giảm co bóp thành sau dưới thất trái. Chức năng tâm thu thất trái giảm nặng.

Các bác sĩ Trung tâm Tim mạch chẩn đoán bệnh nhân Min bị nhồi máu cơ tim cấp và được chỉ định chụp động và can thiệp động mạch vành cấp cứu. Kết quả, bệnh nhân bị tắc động mạch vành mũ (LCx), hẹp phức tạp 2 nhánh LAD và RCA. Xác định đây là ca bệnh khó, nặng và phức tạp, cần được can thiệp sớm nên chỉ sau 30 phút kể từ khi vào viện, bệnh nhân Min đã được vào phòng mổ can thiệp cấp cứu kịp thời.

ThS. BS Lý Đức Ngọc – Phó trưởng khoa Nội tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch cho biết: "Các bác sĩ tiến hành can thiệp cấp cứu, đặt 1 sent động mạch vành vào phần tắc của động mạch vành mũ. Việc tái thông động mạch vành cho bệnh nhân giúp quả tim của bệnh nhân hoạt động bình thường trở lại".

Theo ThS Ngọc, khó khăn lớn nhất của ca bệnh này chính là giải thích cho bệnh nhân hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh để được can thiệp kịp thời vì rào cản ngôn ngữ. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá vì thời gian chính là sự sống của cơ tim.

Theo GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E, bệnh nhân được cấp cứu trong giờ đau ngực thứ 4, vẫn nằm trong ngưỡng thời gian “vàng” để cứu sống quả tim của bệnh nhân. Đây là điều rất may mắn. Chỉ cần chậm hơn vài giờ, bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ hoại tử cơ tim càng tăng, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong.

Đặc biệt là khi bệnh nhân đã có rối loạn huyết động thì khả năng hồi phục của các cơ quan quan trọng như não, tim, thận là rất khó khăn. Tuy nhiên, nhờ được can thiệp kịp thời, sử dụng nhiều kĩ thuật xâm lấn tiên tiến hiện đại như đặt máy tạo nhịp tạm thời, đặt stent động mạch vành, bóng đối xung động mạch chủ kết quả điều trị đã cải thiện rất nhiều.

Được biết, bệnh nhân Zhou Yao Min đang có chuyến du lịch tại Việt Nam ngày đầu tiên. Theo người nhà đi cùng bệnh nhân, khi ở Trung Quốc, bệnh nhân đã được các bác sĩ chẩn đoán về bệnh tim mạch nhưng chưa điều trị. Đến 1 giờ sáng ngày 9/4, bệnh nhân có đau ngực trái nhưng vẫn cố chịu đựng.

Đến sáng, do di chuyển và hoạt động nhiều, cơn đau ngực trái của bệnh nhân xuất hiện nhiều hơn, vã mồ hôi, khó thở. Ngay lập tức bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E. Đặc biệt, bệnh nhân Min có mang theo viên An cung ngư hoàn nhưng chưa kịp sử dụng.

Sau 1 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã có thể tự thở được, tỉnh và nói chuyện với mọi người xung quanh, không còn đau ngực, mạch, huyết áp ổn định. Bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày 10/4.

ThS Ngọc khuyến cáo, đối với những người có tiền sử mắc các bệnh lý về tim mạch, khi đi du lịch xa cần chú ý: Cần kiểm tra sức khỏe trước khi đi du lịch. Nếu bệnh tình ở thể nhẹ thì cần có sự theo dõi sát sao, tuyệt đối không tự ý uống thuốc không rõ nguồn gốc và tác dụng. Nếu bệnh nặng thì phải được can thiệp, điều trị triệt để, tránh tình trạng biến chứng nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong. Bởi vì, khi đi du lịch xa sẽ làm thay đổi môi trường sống, thói quen sinh hoạt, cộng thêm việc di chuyển nhiều… ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, bệnh lý tim mạch sẽ trở nên trầm trọng, làm tăng nguy cơ biến chứng cấp tính, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Võ Thu