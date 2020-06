Nghịch đũa cả đảo cơm, bé trai 2 tuổi bị chọc rách vòm miệng

Ngày 26/6, thông tin từ Trung tâm Sản Nhi (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một bệnh nhi 2 tuổi bị chấn thương vòm miệng do tai nạn sinh hoạt.

Cụ thể, bệnh nhi nam (trú tại Tạ Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ) được gia đình đưa vào viện trong tình trạng tỉnh, không nôn, không sốt, có vết rách vùng giữa vòm miệng dọc tới lưỡi gà, kích thước 5x1cm, có chảy máu.

Theo người nhà bệnh nhi, trước đó, trong lúc đang chơi đùa ở nhà, trẻ có cầm chiếc đũa (loại đũa cả đảo cơm) trên tay và vô tình bị ngã khiến đũa chọc vào miệng gây rách vòm miệng, chảy máu.

Các bác sĩ phẫu thuật khâu vết thương cho bệnh nhi. Ảnh BVCC

Lập tức, bệnh nhi được đưa đến Trung tâm y tế địa phương để sơ cứu vết thương. Do chẩn đoán vết thương phức tạp vùng hạ họng nên bệnh nhi được chuyển đến Trung tâm Sản Nhi để điều trị.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhi, khâu tạo hình phục hồi vòm miệng, lưỡi gà.

Theo BSCKI Nguyễn Mai Hương, Khoa Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt (Trung tâm Sản Nhi) - người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhi, với trường hợp này, do vết thương phức tạp, sâu, vùng vòm miệng lại nhiều mạch máu khiến bệnh nhi bị chảy nhiều máu. Nếu không được xử lý kịp thời sẽ gây mất máu, nguy cơ nhiễm trùng, sau này có thể ảnh hưởng đến việc ăn uống, nói, phát âm của trẻ.

Cũng theo BS Hương, trước đây, Khoa cũng tiếp nhận một trường hợp trẻ 3 tuổi bị cây sáo trúc chọc vùng vòm miệng cứng gây chảy máu liên tục, phải thực hiện khâu và cầm máu vết thương.

Thời gian gần đây, những trường hợp trẻ bị thương tích đáng tiếc liên quan đến vùng mặt, tai mũi họng do tai nạn sinh hoạt mà Khoa tiếp nhận ngày càng nhiều. Những tai nạn sinh hoạt thường gặp nhất là thương tích do ngã, tai nạn cắt, đâm do vật cứng, sắc nhọn (dao, kéo, đũa, que…)…

Chính vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ cần chú ý, cẩn thận trong quá trình chăm sóc trẻ, sát sao khi trẻ chơi đùa, đặc biệt không để trẻ vừa nô đùa vừa cầm đồ vật sắc nhọn, cứng để tránh gây thương tích.

N.Mai