Nghệ An cử 16 nhân viên y tế chi viện cho Đà Nẵng

Các nhân viên y tế gồm: 2 bác sĩ (BS) hồi sức cấp cứu; 2 BS truyền nhiễm; 2 BS xét nghiệm; 3 kỹ thuật viên huyết học; 4 kỹ thuật viên sinh hóa và 3 kỹ thuật viên vi sinh để tăng viện, hỗ trợ, phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Đà Nẵng.



Trước đó, Sở Y tế Nghệ An nhận được công văn của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị hỗ trợ cử 16 cán bộ y tế (6 bác sỹ và 10 kỹ thuật viên) tham gia hỗ trợ các bệnh viện dã chiến của địa phương này. Trong đêm 14/8, Sở Y tế Nghệ An đã có công văn khẩn gửi UBND tỉnh Nghệ An xin ý kiến chỉ đạo.



Các kỹ thuật viên CDC Nghệ An tiến hành xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. ANH: T.H

Sau khi được UBND tỉnh đồng ý, sáng 15/8, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu các bệnh viện tuyến tỉnh rà soát những cán bộ có trình độ chuyên môn đúng theo yêu cầu vào tăng viện, hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng trong thời gian sớm nhất.







T. Hoa