Nghệ An: Bé gái 3 tuổi tử vong vì sốc phản vệ nghi do thuốc gây mê

Sáng 14/10, Sở Y tế Nghệ An cho biết, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã có báo cáo về sự cố y khoa khiến bé gái 32 tháng tuổi tử vong. Phía Sở và Công an tỉnh đang vào cuộc để làm rõ sự việc này.



Trung tâm Y tế nơi xảy ra sự việc.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn, ngày 8/10, cháu Nguyễn Thị Bảo T. (32 tháng tuổi, trú tại thị trấn Anh Sơn) đến khám, nhập Khoa Ngoại với chẩn đoán bị rò luân nhĩ nên cho nhập viện chờ mổ đóng đường rò. Trước phẫu thuật, cháu được làm xét nghiệm trong giới hạn bình thường. Nội soi Tai - Mũi - họng thấy có 2 đường rò luân nhĩ.

Bệnh nhi được dùng kháng sinh dự phòng trước mổ. Ngày 10/10, các bác sỹ chuyên Khoa Tai - Mũi - Họng và Khoa Gây mê hồi sức khám lại và xác định đủ điều kiện phẫu thuật. Đến 10h50 thì tiến hành gây mê đặt nội khí quản. Sau 5 phút tiến hành phẫu thuật thì bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ.

Hội chẩn bác sĩ phẫu thuật dừng phẫu thuật, tắt khí gây mê tiến hành hồi sức chống sốc. 10 phút sau, bệnh nhi còn có dấu hiệu ngừng tuần hoàn, các bác sĩ phải tiến hành hồi sức ngừng tuần hoàn, dấu hiệu sinh tồn: Mạch lên 120 lần /phút duy trì bằng thuốc Adrenalin, Noradrenalin, duy trì hô hấp qua bóp bóng Ambu.

Sau đó, bệnh viện đã giải thích cho gia đình chuyển bệnh nhi lên tuyến trên.Trong quá trình di chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, bệnh nhi tiếp tục được duy trì hồi sức bởi các bác sĩ hộ tống.

Tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, bệnh nhi được tiếp nhận cấp cứu nhưng không thành công. Về vấn đề này, ông Trần Văn Cương – Phó Giám đốc Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, khi nhập viện cháu T. được xác định đã tử vong từ trước, ngừng tim, ngừng thở. Dù vậy, các bác sỹ vẫn cố gắng cấp cứu 30 phút nhưng không thành công.

Ông Luyện Văn Trịnh – Trưởng Phòng nghiệp vụ y (Sở Y tế Nghệ An) cho biết, nguyên nhân ban đầu cháu bé được xác định là sốc phản vệ nghi do thuốc gây mê. Tuy nhiên cụ thể nguyên nhân thế nào thì Sở đang tiến hành làm rõ. Trước mắt, lô thuốc mê sử dụng vừa qua và vật tư phục vụ phẫu thuật đã được niêm phong.

V. Đồng