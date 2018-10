Nam sinh nghi 'ngáo đá' cắn đứt rồi nuốt tai phải của bạn vào bụng

Sáng 4/10, thông tin từ BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An, các bác sĩ đã nội soi gắp chiếc tai trong bụng một học sinh THPT (trú huyện miền núi Quỳ Hợp, Nghệ An) ra rồi chuyển nạn nhân đến BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để nối lại.

Nạn nhân bị đứt tai phải

Trước đó, sáng 3/10, BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An tiếp nhận, cấp cứu 2 bệnh nhân 16 tuổi, đang học lớp 10. Trong đó 1 em bị đứt tai phải, còn 1 em nuốt phải tai phải.

Quá trình khai thác, nam sinh này cho biết, bị bạn cắt đứt tai rồi nuốt vào bụng rồi. Do vậy, các y bác sĩ dùng máy móc, thiết bị y tế kiểm tra phát hiện trong bụng người bạn kia còn chiếc lỗ tai chưa bị nhai nhỏ.

Chiếc tai được các bác sĩ lấy ra từ bụng của bạn cùng trường

Sau đó, các bác sĩ phải tiến hành nội soi gắp thành công chiếc tai ra ngoài. Ngay sau đó, nạn nhân cùng chiếc tai được chuyển lên BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để nối lại tai.

Về việc có thông tin nhóm học sinh này "ngáo đá" nên mới có hành vi trên, bác sĩ Tăng Việt Hà, Giám đốc BV Đa khoa khu vực Tây Bắc Nghệ An cho biết: "Hiện chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi chỉ tiếp nhận và gắp tai ra trả lại cho nạn nhân rồi chuyển lên tuyến trên khâu nối tai lại".

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Theo Anh Ngọc (Thời Đại)