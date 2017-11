Mỗi ngày Việt Nam có 257 người tử vong vì ung thư

Bên lề Hội nghị quốc tế "Kiểm soát bệnh ung thư: Thực trạng và giải pháp", trao đổi với báo giới, PGS.TS Trần Văn Thuấn, Giám đốc Bệnh viện K cho biết, mỗi năm nước ta ghi nhận thêm 126.000 trường hợp mắc ung thư mới và trên 94.000 người tử vong do ung thư. Tỷ lệ tử vong do bệnh ung thư cao gấp 9 lần tử vong do tai nạn giao thông.

Tuy nhiên, trên 70% người bệnh lại đi khám, phát hiện, điều trị ung thư muộn. Trong khi đó, với bệnh ung thư, việc phát hiện càng sớm việc điều trị càng đơn giản. Ngược lại, khi phát hiện muộn, việc điều trị kéo dài, hiệu quả không cao.

PGS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh viện K. Ảnh: TL

PGS.TS Trần Văn Thuấn cũng thông tin, vì đi khám, sàng lọc và phát hiện muộn nên tỷ lệ chữa khỏi ung thư tại nước ta chỉ khoảng 40%, đây là ở mức thấp, trong khi ở các nước pháy triển, tỷ lệ này khoảng trên 80%. Nếu Việt Nam đẩy mạnh việc khám sàng lọc phát hiện sớm bệnh thì tỷ lệ chữa khỏi cũng cao ngang với các nước phát triển.

Các bệnh có tỷ lệ chữa khỏi ở Việt Nam chủ yếu là các bệnh dễ phát hiện sớm như: Ung thư vú, ung thư cổ tử cung. Đây là những bệnh ung thư đại đa số gặp ở nữ giới. Đối tượng này cũng thường quan tâm đến sức khoẻ bản thân nhiều hơn nam giới.

Với nam giới, loại bệnh ung thư phổ biến thường gặp nhất là ung thư phổi. Tuy nhiên, 80% các trường hợp phát hiện bệnh đều ở giai đoạn muộn, do đó tỷ lệ chữa khỏi rất thấp.

Hiện nay việc sàng lọc, phát hiện sớm ung thư chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Giám đốc Bệnh viện K hy vọng trong thời gian tới bảo hiểm có thể chi trả phí tầm soát một số bệnh ung thư như: ung thư vú, cổ tử cung, gan, ung thư đường tiêu hóa… Nếu thực hiện được điều này đồng loạt trên toàn quốc sẽ giúp nâng tỷ lệ phát hiện bệnh sớm, nâng tỷ lệ chữa khỏi bệnh ung thư.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cho biết, tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác, giai đoạn 2015-2025.

Theo đó, Chiến lược đặt mục tiêu 40% số người mắc một số bệnh ung thư được phát hiện ở giai đoạn sớm; giảm 20% tỷ lệ tử vong trước 70 tuổi do bệnh ung thư so với năm 2015...

Mới đây, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết số 20-NQ/TW) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới cũng đã đưa ra các giải pháp triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; chú trọng dự phòng, nâng cao năng lực sàng lọc, phát hiện sớm và kiểm soát bệnh tật; đẩy mạnh quản lý, điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Đến năm 2025 phấn đấu 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm.

V.Thu