Mẹ trẻ ở Tuyên Quang sinh 3 bé trai giống hệt nhau, hiếm đến mức 200 triệu ca mới có 1

Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, khoa Phụ sản của viện này vừa phối hợp với khoa Phẫu thuật – gây mê hồi sức mổ đẻ thành công ca sinh 3 cùng trứng rất hiếm gặp.

Trưa 13/5, chị T (29 tuổi, ở Yên Sơn, Tuyên Quang) được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu do có dấu hiệu đau bụng, vỡ ối trước ngày dự sinh 2 tháng. 2 trong số 3 thai của chị trong tình trạng ngôi thai ngược.

Ca mổ đẻ cấp cứu cho chị T, đưa 3 bé trai giống hệt nhau ra khỏi bụng mẹ

Ngay lập tức bác sĩ chỉ định mổ cấp cứu lấy thai. Đây là ca mổ khó. Các bác sĩ cho biết, đây là lần sinh thứ 3 của chị T. Hai lần trước đó chị đã đẻ mổ. Nay chị cùng lúc mang 3 thai sẽ có nguy cơ lớn cho mẹ và bé như: Đờ tử cung, gây chảy máu thậm chí sốc mất máu, nguy hiểm tính mạng.

Do đó trong quá trình mổ, bác sĩ phải chủ động dùng thuốc tăng co bóp tử cung để hạn chế nguy cơ này. Ngoài ra, do đã có 2 lần mổ đẻ khiến tử cung dính vào thành bụng, bác sĩ vừa mổ phải vừa gỡ dính.

Sau 40 phút căng thẳng, 3 bé trai giống nhau y hệt chào đời, lần lượt có cân nặng 2,1 kg, 2 kg và 1,7 kg. Cả 3 bé sau đó được chuyển sang đơn nguyên sơ sinh của khoa Nhi để chăm sóc. Sức khoẻ sản phụ sau mổ ổn định.

Được biết, do trong thai kỳ, bác sĩ đã cảnh báo trước nguy cơ sinh non rất lớn nên yêu cầu chị T hạn chế đi lại và làm các công việc nặng, chú ý bồi bổ sức khoẻ. Trong suốt 35 tuần, chị chỉ tăng 11 kg.

Đa phần ca các sinh 3 này đều sinh non, đẻ mổ. Về nguyên tắc, đa thai cùng trứng luôn có giới tính giống nhau, cùng là gái hoặc cùng là trai.

3 con trai của chị Hằng ở Hà Nội kháu khỉnh, đáng yêu

Vào cuối năm 2016, chị Phùng Thu Hằng ở Hà Nội cũng sinh cùng lúc 3 con trai giống hệt nhau ở tuần thai thứ 36 bằng phương pháp sinh mổ. Hiện cả 3 bé đều khoẻ mạnh, cứng cáp.

Ba anh em con chị Nữ đã 6 tuổi, tinh nghịch, dù khi chào đời các bé chỉ mới 32 tuần thai

Năm 2013, anh Thành, chị Nữ (ở Trà Bồng, Quảng Ngãi) cũng sinh hạ 3 cậu con trai giống nhau như đúc khi thai mới được 32 tuần. Từ tuần thai thứ 28, chị Nữ phải nằm bất động trên giường. Mỗi ngày tiêm 9 ống thuốc, 2-3 bình dịch để tăng cường sức khỏe và giữ thai. Siêu âm các bé đều chưa được một kg.

Thống kê trên thế giới cho thấy tỷ lệ sinh 3 cùng trứng nằm trong khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu trường hợp sản phụ mang thai. Trong khi đó, tỉ lệ mang thai 3 khác trứng khá hiếm, khoảng 1/4.000 ca.

Với các ca sinh 3 cùng trứng, việc giữ thai cũng khó khăn, đã có trường hợp bác sĩ khuyên thai phụ cân nhắc giữ bao nhiêu thai để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và các thai nhi.

Việc chăm sóc những đứa trẻ sinh 3 này rất khó khăn, nhiều gia đình cho biết "căng như dây đàn" để cùng chăm sóc bé.

Võ Thu