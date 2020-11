Mặt sưng tấy, chi chít mụn mủ chỉ vì đắp mật ong, trứng gà

Mặt sưng tấy, chi chít mụn mủ đến bác sĩ còn khiếp chỉ vì đắp mật ong, trứng gà (ảnh minh họa)

Đắp mặt nạ bằng các thảo dược cây cỏ, đặc biệt là các loại cây trái có chứa nhiều nước (dưa chuột, củ đậu, cà chua, khoai tây, lá cây lô hội…) được nhiều chị em lựa chọn nhằm dưỡng da, làm đẹp.

Đây là phương pháp vừa phù hợp với túi tiền mà theo cách chị em nghĩ là "an toàn" tuy nhiên chia sẻ với phóng viên, thầy thuốc ưu tú, BS Đào Hữu Ghi, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, mặc dù các loại cây, quả, củ có nhiều dưỡng chất nhưng không phải là cách dưỡng da tối ưu. Chị em không nên tuỳ ý đắp, sẽ để lại hậu quả khôn lường.

"Vì mỗi người có một tuýp da khác nhau, người có làn da mẫn cảm rất dễ kích ứng với những chất có trong các loại này. Nếu thực sự muốn dùng bạn nên đến khám ở chuyên gia thẩm mỹ để xác định mình thuộc loại da nhờn hay khô, da nhạy cảm để được tư vấn lựa chọn phương pháp nào phù hợp.

Cần lưu ý, kể cả đắp mặt nạ bằng những loại hoa quả tươi từ thiên nhiên như lá lô hội, dưa leo, trứng gà mật ong hay tinh nghệ vẫn có thể dị ứng nếu da bạn thuộc loại nhạy cảm. Nguy hiểm hơn nếu sản phẩm đắp lại không sạch, có khi là nguyên nhân gây nhiễm khuẩn da mặt", BS Ghi nhấn mạnh.

Đưa ra dẫn chứng, ông cho biết tại khoa Da nam, Bệnh viện Da liễu Trung ương, đang điều trị cho một nam bệnh nhân bị viêm da mủ toàn bộ gương mặt. Theo lời bệnh nhân, trước đó nghe bạn bè rỉ tai, anh đắp thuốc đông y chữa mụn trứng cá.

Dù được giới thiệu thành phần hoàn toàn từ thảo dược nhưng kiểm tra không nguồn gốc, cũng không rõ thành phần… khiến cho sau thời gian đắp, toàn bộ khuôn mặt của nam bệnh nhân nổi những nốt đỏ, sưng nề, mưng mủ trắng mặt.

"Chúng tôi phải tiến hành chữa viêm da mụn mủ", BS Ghi nói và cho biết thêm, với những trường hợp này mất rất nhiều thời gian chữa trị.

Hay một trường hợp nữ bệnh nhân cũng từng được BS Ghi điều trị, lên mạng thấy chị em mách nhau cách đắp mật ong, trứng gà làm trắng da. Cô gái đó cũng thực hiện như công thức hướng dẫn. Tuy nhiên, sau thời gian, bệnh nhân cũng phải nhập viện do viêm da mặt cấp.

"Mặt bệnh nhân mọc đầy mụn mủ. Nguyên nhân là do bệnh nhân sau khi cấp dưỡng chất lên mặt đã tẩy trang không hết gây bít tắc lỗ chân lông. Đây chính là môi trường cho vi khuẩn phát triển gây nên các nốt mụn mủ", BS Ghi nhấn mạnh.

Cả hai bệnh nhân dù được chữa khỏi viêm da mụn mủ nhưng sẽ để lại những vết sẹo rất mất thẩm mỹ trên khuôn mặt. Sẹo rỗ chỉ xảy ra do thói quen nặn mụn không đúng cách, vệ sinh da mặt kém, không tiến hành điều trị mụn sớm và thường xuyên sờ tay lên da mặt. Các thói quen này khiến nốt mụn có xu hướng sưng đỏ, viêm to và gây hư hại, đứt gãy các sợi collagen, elastin trong hạ bì và trung bì.

Điều đáng ngại theo BS Ghi, hầu hết người bệnh đến viện đều đã ở trong tình trạng nặng nhưng do nghĩ rằng, đó là những loại củ quả thiên nhiên an toàn nên cho rằng chỉ bị ngứa chút chút. Nhưng không phải.

"Trước đây, thời xa xưa có thể dùng, bây giờ xã hội phát triển, có máy móc để tinh chất, chúng ta nên dùng những sản phẩm đã chiết suất, chiết tách thì đảm bảo an toàn, tốt hơn là tự đắp các loại cây củ thiên nhiên", BS Ghi nói.

Dù việc quay về với thiên nhiên là xu hướng nhiều chị em lựa chọn hiện nay, nhưng theo BS Ghi những loại "mặt nạ" tự chế này chỉ thực sự an toàn khi biết đích xác những sản phẩm củ, quả an toàn (tốt nhất là sản phẩm do mình tự trồng), còn mua ngoài chợ rất có thể sản phẩm đã được phun hoá chất.

"Hơn nữa, dù biết rõ nguồn gốc của những loại củ quả là an toàn thì mình vẫn phải thử trước khi đắp lên mặt. Theo đó, chị em nên đắp thử vào vùng da mỏng bên trong cổ tay ít nhất 3 ngày liên tục. Nếu không bị dị ứng thì khi đó mới đắp trên mặt", BS Ghi nhấn mạnh.

Theo Infonet